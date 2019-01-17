貿易戰衝擊經濟 中國失業問題恐加劇

美中貿易戰衝擊中國經濟，根據分析師和經濟學家觀察，中國的失業情形，有惡化跡象，疲軟程度為 2016 年第 1 季以來首見。

中國經濟成長趨緩，官方高層正密切關注就業情況，因為貿易戰恐使企業被迫裁員；據悉，中國官方將下修國內生產毛額 (GDP) 目標值，從原定的約 6.5%，降至 6% 到 6.5%。

中國國務院總理李克強日前也表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。

根據 CNBC 報導，摩根大通經濟學家 Haibin Zhu 於最新報告中指出，短期內，中國最大的經濟風險，是農曆年期間，失業率攀升的情形。

去年美國宣布對價值 2500 億美元中國輸美商品加徵關稅後，中國部分產業，便開始出現失業率增加的現象。

北京財顧業者龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 分析師 Ernan Cui 在報告中寫道，一項對對超過 37 萬家大型企業進行的調查顯示，截至去年 11 月為止，中國就業人數在 1 年內，減少了 280 萬人左右。

此外，根據瑞銀估計，受貿易戰影響，中國出口相關產業的潛在失業人口，可能高達 150 萬。

中國褐皮書國際執行長 Leland Miller 說，據調查，去年第 4 季，中國各主要產業的就業表現，都在減弱，「自 2016 年首季，股市引發市場恐慌以來，我們沒看過如此疲弱的就業狀況。」

Miller 稱，「除了東北地區之外，我們追蹤的所有地區，就業成長都有所趨緩。」