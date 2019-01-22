求支持！梅伊願調整脫歐協議 爭取國會通過

英國首相梅伊週一 (21 日) 宣布調整其脫歐協議，以期爭取國會支持。

確保北愛與愛爾蘭間不會出現硬邊境 (陸上邊境)，這是其脫歐協議中堅守的一環，有些脫歐支持者認為，歐盟可能利用「備案措施」將英國困在歐盟內，而北愛政黨 DUP 則擔心這會讓北愛遭受與英國其他各處的差別待遇。

梅伊週一下午向下議院發表聲明，稱目前正與 DUP 討論如何減輕北愛人民的擔憂，爾後再返回與歐盟進一步討論。

然而，梅伊稱大部分民眾並不支持二次公投，也拒絕排除「無協議脫歐」的可能性，「國會要排除『無協議脫歐』的正確方式就是批准與歐盟簽訂的脫歐協議。」

梅伊對反對者做出了些許讓步，稱簽訂脫歐協議後，政府會保證勞工權益與環境權利不受侵犯。目前約有 350 萬歐盟公民住在英國，原定歐洲公民若要在英國脫歐後繼續工作並享有權益，便需申請「定居身分」(settled status)，費用為 65 英鎊，但現在政府也將廢除收取該費用。

梅伊稱下週會召開脫歐議題的進一步會議，並邀請反對黨領袖 Jeremy Corbyn 進行會談，但 Jeremy Corbyn 對該邀請的回應焦點在指控梅伊無法理解她上週失敗程度有多大，且其跨黨派的會談一直都是「虛假的」。

在梅伊發表聲明前，英鎊兌美元在 1.2870 美元，發表聲明後，英鎊上漲至 1.2890 美元。

英國國會將先討論梅伊週一的聲明，接著 1 月 29 日星期二舉行議案的表決。

保守黨議員 Dominic Grieve 預計提出 2 項修正案，包括要求二次公投和暫停 (延長)《里斯本條約》第 50 條。梅伊在 2017 年 3 月啟動第 50 條，即脫歐開始倒數計時 2 年，如今若要延長，將需歐盟其餘 27 國的允許。

另外，工黨的 Yvette Cooper 和保守黨的 Nick Boles 預計聯合發起另一項修正案，旨在延長《里斯本條約》第 50 條至今年年底。

據報導，工黨 Frank Field 也考慮提出修正案，允許國會議員就一系列不同的脫歐方案進行表決。」

就合法情況來說，如果英國未能與歐盟取得協議，將於今年 3 月 29 日離開歐盟，目前已進入最後 68 天倒數。

這樣的發展已經讓企業領袖和工會代表格外緊張，梅伊預計本週稍晚與他們召開會談。