Uber正開發電動滑板車 可自行進入充電站

汽車共享商優步 Uber 正在聘請工程師開發電動滑板車和脚踏車。這款自動產品可自行在城市周圍行駛，以便接觸客戶和充電站。

電動滑板車和脚踏車共享服務，包括 Uber 的 Jump 事業群以及競爭對手 Bird 和 Lime，都允許客戶在大街上獲取車輛，使用後停在人行道上。然後，企業將支付承包商收集、收費、和修理等業務。目前此物流運營較昂貴，大幅降低了運營商的利潤。

優步近日宣布，已經開始聘請「微動力機器人」團隊開發滑板車和自行車。這類開發的車輛可自己行駛進入充電點，無需昂貴的承包商來收取它們。

該公司尚未發布有關該項目的任何進一步信息，但在一個線上招聘頁面中表示，它計劃通過應用傳感器和機器人技術「提高我們共享電動滑板車和自行車的安全性，用戶體驗和運營效率」。

去年發生致命事故後，Uber 的自動駕駛汽車部門已暫時停工。美國亞利桑那州警方表示，負責監督旅行安全的操作員在車禍前分心並在她的手機上播放電視節目。十二月份，Uber 獲准恢復測試自動駕駛汽車。

在英國，由於運輸法，包括 1835 年的「高速公路法」，電動滑板車公司目前無法在英國的公共高速公路上運營。然而，滑板車商 Bird 正在東倫敦奧林匹克公園的私人土地上進行試運營。如果運輸法律發生變化，公司希望擴展到英國的其他區域。

重點市場為美國的 Uber 近期大量投入電動滑板車業務，於 4 月份併購了運輸商 Jump。此後，該公司通過 Jump 的服務推出了電動滑板車，該服務可在美國主要的 Uber 應用程式中使用。