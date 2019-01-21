〈分析〉貿易戰拖累美國晶片業？德儀、英特爾財報現端倪

德州儀器 (TXN-US)、英特爾(INTC-US) 等晶片業者，本週將公布財報；而貿易戰導致中國經濟成長趨緩，進而影響美國跨國公司營收表現的現象，是否會再度上演，是投資人相當關心的議題。

蘋果 (AAPL-US) 於本月初宣布下修財測，為 15 年來首見，主因正是美中貿易爭端與中國經濟趨緩。

蘋果把下修財測的原因，歸咎於貿易戰與中國經濟情勢，該將之視為「方便的藉口」，或跨國公司面臨的共同難題？也許可從德儀、英特爾即將公布的財報，看出端倪。

Synovus Trust Company 投資經理 Daniel Morgan 說，德儀和英特爾的財報，讓我們有機會，一窺智慧型手機之外的中國市場現況，「德儀的產品，以工業、汽車領域為主；英特爾則著重在 PC 與伺服器晶片，都和蘋果有所區隔。」

英特爾有大約 4 分之 1 營收，來自中國市場挹注，英特爾在中國銷售的處理器，多用於製造筆記型電腦、伺服器等出口商品；但當地消費者與企業需求，也是英特爾的重要獲利來源。

英特爾代理執行長 Bob Swan 曾於去年 10 月表示，公司正在設法減輕，新關稅可能對供應鏈造成的衝擊。

Refinitiv 調查的分析師預期，英特爾第 4 季營收可望成長 11%，至 190 億美元。

Wedbush Securities 資深副總裁 Stephen Massocca 則認為，在中國經營的美國企業，不太可能公布非常樂觀的財測。

Refinitiv 的 IBES 數據顯示，去年 10 月，分析師預估，標普 500 科技業者 2019 年的每股純益 (EPS)，可望增加 8.5%；如今已大幅下修，僅剩 2.2%。

由中國國家統計局數據可得知，2018 全年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

中國國務院總理李克強上週表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。

另一方面，美國總統川普宣稱，和中國的貿易磋商非常順利，現在正處於「最佳狀態」。

川普放話，假設美中達成協議，美國絕對不會實施制裁；但若無法達成協議，美方將祭出制裁。