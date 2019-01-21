美車市冷 日產美國組裝廠將裁員700人

根據日經新聞、日刊工業新聞等媒體報導，受美國車市不佳影響，日產汽車 (7201-JP) 在美國密西西比州的 Canton 車輛組裝廠，將有 700 名員工遭到裁員的命運。

該廠主要負責小型廂型車與中型房車的生產，但由於房車銷售狀況不佳，只好進行人事精簡。日產在 2018 年的夏天，對北美的生產作了調整，先前也宣布在墨西哥的兩個組裝廠，進行約 1000 人的裁員計畫。

由於美國新車市場的銷售狀況不佳，日產將經由人事精簡來減少公司開銷。從 1 月底開始，陸續對班表及勞動體制進行調整，而多餘的人力則將面臨被解雇的命運。預定從 3 月開始執行，對象為 55 歲以上的約聘人員。

日產 MURANO (圖：AFP)

日產的 Canton 組裝廠，主要負責生產「Titan」、「Titan XD」、「Altima」、「NV Passenger」、「NV Cargo」、「Frontier」，還有「Murano」等車款。不含約聘人員的直接聘僱人數約有 6400 人。該廠的年產能約為 45 萬輛，但是在 2017 年的實際生產台數約為 30 萬輛。

在 2018 年 12 月時，日產才剛在墨西哥的兩個工廠裁撤了 1000 名員工。由於美國新車市場銷售不振，也開始對當地的汽車生產造成了影響。對新車庫存管理及勞動體制進行調整，也成了當即要務。

日產 (7201-JP) 今 (21) 日在東京股市表現，上漲 0.44% 股價 918 日圓。