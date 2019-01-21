調查：逾5成日企認為日本需要CPTPP

日本最大徵信公司「帝國徵信」(Teikoku Databank，簡稱 TDB) 針對「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 所作的日本企業相關意願調查顯示，有 53.4% 的日本企業表示，日本需要這項協定；認為對自身企業帶來正面影響最多的行業是「餐飲業」，而認為對自身企業帶來負面影響最多的行業，則是「農、林、漁業」。
「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 於 2018 年 12 月 30 日生效。CPTPP 在整體的通商規範上，除了對日本政府所推動的通商協商帶來影響，也波及到沒有進行國際貿易的日本企業，需要留意 CPTPP 未來的發展。另一方面，退出 CPTPP 的美國，要求日本與之進行兩國間的通商談判，預定在 2019 年 1 月展開美日兩國間的「物品貿易協定」(TAG) 協商。
TDB 針對 CPTPP 這項議題，對日本企業進行了相關看法的調查。這項調查於 2018 年 12 月，與 TDB 景氣動向調查同時實施。而在先前，也分別於 2010 年 12 月、2015 年 12 月，還有 2017 年 6 月進行過相關調查。這回是第 4 次實施，調查期間為 2018 年 12 月 14 日 – 2019 年 1 月 7 日，調查對象為日本 2 萬 3059 家企業，有效樣本數為 9619 份 (41.7%)。
調查結果指出：
- 關於 CPTPP，有 53.4% 的企業認為對日本而言「有需要」；認為「沒有需要」的企業則有 9.7%。但是即使有 24.9% 的企業認為對自身所處的業界「有需要」，卻也有 28.9% 的企業認為「沒有需要」，意見上相當分歧；與 2017 年 6 月的調查數據作比較的話，持肯定意見的企業則稍有增長 (肯定的意見從 22.5% 成長為 24.9%，持否定意見則從 32.6% 下降到 28.9%)。
- 認為對自身企業「帶來正面影響」的比例為 12.1%，較認為「帶來負面影響」的 4.7% 為多。認為「沒有影響」的佔 37.6%，「不知道」的佔 45.5%。以產業類別來看，認為「帶來正面影響」最多的昰「餐飲業」(32.6%)，認為「帶來負面影響」最多的昰「農、林、漁業」(46.3%)。
- 在具體內容上，認為會受到影響的企業中，在正面的影響上以「原物料成本降低」的 39.0% 居首，再來是「銷售與獲利的增加」(34.1%)，及「出口的增加」(33.6%)。在負面的影響上以「售價的降低」(27.7%)、「對手增加所帶來的激烈競爭」(24.4%)，以及「銷售與獲利的減少」(16.4%) 為最多。
- 在所期待的通商協商方面，東協「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 以 32.8% 居首，再來是「亞太自由貿易區」(FTAAP) 的 29.6%，與「中日韓自由貿易協定」(中日韓 FTA) 的 16.7%。美日兩國「物品貿易協定」(TAG) 則為 14.3%。