調查：逾5成日企認為日本需要CPTPP

日本最大徵信公司「帝國徵信」(Teikoku Databank，簡稱 TDB) 針對「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 所作的日本企業相關意願調查顯示，有 53.4% 的日本企業表示，日本需要這項協定；認為對自身企業帶來正面影響最多的行業是「餐飲業」，而認為對自身企業帶來負面影響最多的行業，則是「農、林、漁業」。

CPTPP 成員國合影 2018.03.08 (圖：AFP)

「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 於 2018 年 12 月 30 日生效。CPTPP 在整體的通商規範上，除了對日本政府所推動的通商協商帶來影響，也波及到沒有進行國際貿易的日本企業，需要留意 CPTPP 未來的發展。另一方面，退出 CPTPP 的美國，要求日本與之進行兩國間的通商談判，預定在 2019 年 1 月展開美日兩國間的「物品貿易協定」(TAG) 協商。

TDB 針對 CPTPP 這項議題，對日本企業進行了相關看法的調查。這項調查於 2018 年 12 月，與 TDB 景氣動向調查同時實施。而在先前，也分別於 2010 年 12 月、2015 年 12 月，還有 2017 年 6 月進行過相關調查。這回是第 4 次實施，調查期間為 2018 年 12 月 14 日 – 2019 年 1 月 7 日，調查對象為日本 2 萬 3059 家企業，有效樣本數為 9619 份 (41.7%)。

調查結果指出：