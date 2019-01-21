三菱UFJ銀行愛知縣營運據點實施午休制度 日本首見

日本最大民營金融集團三菱 UFJ 金融集團 (8306-JP) 旗下的三菱 UFJ 銀行，自 21 日起，該銀行位在日本愛知縣的一個營運據點，將在平日中午 12 點到下午 1 點，關閉服務窗口，實施午休。這是日本首次有大型銀行，在法律規定的營業時間內午休，且三菱 UFJ 銀行也考慮將此措施，推廣到其他分行。

三菱 UFJ 銀行自 21 日開始在平日進行午休的這個服務據點，是該行位在日本愛知縣設樂町的田口特別出張所。到目前為止，有 5 名行員在平日上午 9 點到下午 3 點在該處執行業務，午餐時間則會有附近分行的行員驅車 40 – 50 分鐘過去支援。這個營業據點位在山區，午餐時間的利用人數時間不多，該銀行認為午休時間暫停服務的影響不大。

在網路銀行的普及下，銀行實體窗口的利用人數減少，這次的嘗試也是銀行為了維持各分行營運所採取的效率化策略。日本的人口不斷減少，各家銀行在人力的確保上也愈來越困難。而日本的地方性銀行，福島縣福島市的東邦銀行 (8346-JP)，就在 2018 年 7 月開始，在 9 家分行導入了午休。另外，群馬縣前橋市的群馬銀行 (8334-JP)、愛媛縣松山市的伊予銀行 (8385-JP)，還有佐賀縣佐賀市的佐賀銀行 (8395-JP) 等的部分分行，也在午休時間暫停窗口服務。

三菱 UFJ 金融集團 (8306-JP) 今 (21) 日在東京股市表現，收盤時上漲 1.48% 股價 581 日圓。