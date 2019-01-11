車市慘澹 兩大跨國車廠大裁員 分析師：可能只是開端

不僅中國車市出現 20 多年來首見的銷量下滑，歐洲車市也狀況低迷。捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 和福特 (Ford) 都在大量裁員，捷豹路虎預計在全球裁掉 4500 人，福特則未透露裁員人數，但預計達數千人。

這些大規模的裁員源於許多因素，包括美國與中國的貿易緊張、中國汽車市場放緩、英國脫歐、汽柴油車需求減少以及更嚴格的排放要求等等。

兩大廠各裁數千人

以捷豹為例，公司在 2018 年 4 月至 9 月期間損失了 3.54 億英鎊，如果不控制運營成本，那麼即將到期的英國脫歐威脅，可能導致 2019 年的虧損更加嚴重。

這家英國最大的汽車製造商表示，它將在全球裁掉 4500 人，多數是英國在考文垂和蓋頓等地的管理職位，並將啟動自動裁員計畫。

另一方面，已經推出 25 億英鎊成本節約計畫的捷豹路虎，週四 (10 日) 還表示將投資數億英鎊，於 Wolverhampton 生產電力驅動裝置，並在伯明翰的 Hams Hall 新建一個電池工廠，預計 2020 年可正式運作，展現了傳統車廠轉向電動車的努力。

福特在歐洲約有 5.3 萬名員工，根據福特歐洲、中東和非洲總裁 Steven Armstrong 發布的聲明，福特將在歐洲業務裁員數千人，以便恢復獲利。此外，還將進行大規模重組，而且不排除關閉生產工廠的可能性。

挑戰加大之餘又遇英國脫歐打擊

專欄作家 Chris Bryant 指出，可悲的事實是，如今的裁員可能只是整個產業的開端。在未來十年，汽車製造商將不得不大幅減少勞動力，以反映電動汽車製造複雜程度要低得多，電池生產將外包 (可能是亞洲)。

Credit Suisse 分析師表示，汽車製造業可能需要減少 18% 的工人，而德國經濟研究機構 Ifo 研究所也警告，由於內燃機的消亡，超過 60 萬德國工作機會面臨風險。

而英國脫歐，則帶來巨大的不確定性，逼使各跨國大廠必須制定昂貴的應變計畫，影響在英國及全球布局，而使產業轉型的衝擊力加大。

中國車市也見危機

歐洲之外，大廠原本還指望全球最大的中國汽車市場，能緩解憂慮。但 2018 年中國車市急轉為冰凍，對外還有美中貿易大戰的疑慮，去年中國轎車銷量年減 6%，為 20 多年來首見，今年恐怕也難有起色。

高盛預測，2019 年中國車市銷量恐再下滑 7%，但到了 2020 年，就會開始復甦，估將成長 3%。如此，也使過去數十年來，在中國砸下幾十億美元，盼搶食市場大餅的車商，如今卻看不到車市何時能回溫。