傳LG將成為賓士動態偵測系統供應商

據知情人士透露，LG(066570-KR) 將會是戴姆勒 (Daimler AG) 旗下賓士車款的供應商，LG 將為賓士車配備一個可以讀取駕駛員手勢以控制某些汽車功能的動態偵測系統。

據報導，通過該系統，安裝在汽車天花板上的鏡頭將讀取駕駛的手勢，讓他們進行指令，如打開導航或是調節音量。在未來，LG 也將計畫透過該系統來執行更複雜功能，例如換檔。

同樣是德國豪車大廠的 BMW 已經在 7 系列車型上部署了類似的系統，採用的是 Softkinetic Systems 的技術，該技術後來由索尼公司所收購。目前，LG 已經與賓士簽訂了相機系統協議，該系統可以判斷駕駛員是否昏昏欲睡。賓士曾於年初的 CES 上發布了一項名為 MBUX Interior Assist 的新功能，讓賓士 CLA Coupe 車型的駕駛可以通過手勢控制部分功能。

除了手勢動態偵測系統，LG 也計劃在今年晚些時候或 2020 年初向戴姆勒提供駕駛輔助系統。最初的交貨時間定於今年晚些時候，但由於 LG 在晶片供給方面遇到問題，而有可能被推遲。

LG 和戴姆勒皆拒絕發表評論。

LG 致力於供應汽車零組件，從電動車電池到數位儀表板。根據數據顯示，LG 與英特爾 (INTC-US) 的 Mobileye 和三星 (005930-KR) 旗下的 Harman 在駕駛輔助市場上競爭激烈，該市場預計到 2025 年將擴大到 670 億美元。

由於手機和消費電子產品的銷售在飽和市場中逐年萎縮，LG 同時也正在尋求新的獲利來源。LG 在本月早些時候表示，該公司第四季營業利益下跌 80% 至 753 億韓元，低於分析師預期的 3890 億韓元。