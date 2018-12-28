政府關門影響補助款發放 美國農民還得擔心CPTPP

美國農民今年受美中貿易戰波及，農作物價格大貶，正當他們覺得可以靠聯邦補貼減少損失時，美國政府關門，恐怕影響第 2 輪聯邦補助的發放。另一方面，CPTPP(全面與進步跨太平洋夥伴關係協定) 預計 30 日生效，美國農產出口也將再受打擊。

據《彭博》報導，川普政府本月兌現承諾，批准第 2 輪補貼農民計畫，美國農業部表示，總援助可達 120 億美元，其中以種植黃豆的農民占最大比例。但在美國政府部分關閉之後，相關補貼計畫可能也會延誤。

這項名為市場促進計畫的補助方案，直接向黃豆、玉米、棉花、杏仁、乳製品、豬肉、高粱和小麥生產商提供補償，其中黃豆種植戶預料可取得超過 72 億美元補助。

美國農業部 21 日聲明表示，政府關門的第 1 週，援助仍會持續，但農民之後如果未能出具生產證明，支付將會停止，而申請的最後截止日是 1 月 15 日。

但由於美國國會週四會議簡短結束，本週沒有投票的計畫，代表政府關門還會延續，補助的發放添增變數。

Midwest Market Solutions 資深市場分析師 Brian Hoops 表示，農民肯定會擔心是否還能獲得補助，一旦失去補助，他們將被迫不計代價賣掉農作物，以換取現金。

此外，美國農民還將受到新的衝擊，是來自 CPTPP 的實施，這項計畫預定於 30 日生效。在川普宣布退出 TPP 之後，日本主導與剩下的成員談成了新一輪的 CPTPP 協議，強化成員國的貿易。

CPTPP 成員國之後將可享受農作物降稅及配額增加的優勢，而美國已無法獲得降稅，也代表他們在亞洲第 2 大市場日本，農產品市占預計將會減少，影響農民收益。