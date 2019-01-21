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聯發科董座蔡明介表示 2019年是5G走出實驗室關鍵年
※來源：財訊快報

台灣 5G 商用服務發展願景高峰會今 (21) 日登場，聯發科 (2454) 董事長蔡明介與副董事長謝清江均出席。蔡明介表示，2019 年是 5G 關鍵的一年，5G 的革命會帶來很重要的改變。蔡明介致詞時提到，5G 對產業來說，絕對是一個重大的契機，不單單只在通訊方面，而 2019 年是 5G 關鍵的一年，也是 5G 從實驗室走出來重要的一年，5G 的革命會帶來很重要的改變。

通訊的演變，從最早 2G 的基本通話功能，到了 3G 有圖像和多媒體應用，再進入 4G，則有了更高速度的傳輸和應用，未來的 5G，將具備大頻寬、大速率、低延遲特性。未來 5G 的應用面，

蔡明介認為，將對生活有所改變，有更多樣性的應用，企業的商用模式也可以產生改變，進而造成社會的創新。而聯發科是系統單晶片提供者，過去 20 年一直在系統單晶片上具備領先地位，未來 5G 世代也將繼續強化領先地位，另外世界上還有 50 億人口沒有使用網路連結，讓更多的人連結，這就是聯發科發展技術的最終使命。
 

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