晟德與大陸一品紅成立合資公司 進軍中國兒藥平台

晟德 (4123-TW) 今 (21) 日宣布，與大陸一品紅藥業子公司廣州一品紅製藥，簽署合約並共同成立廣東品晟醫藥，合作打造中國兒童用藥新創平台，晟德表示，晟德將授權旗下兒童一般用藥及癲癇用藥，交由品晟醫藥負責中國大陸的審評註冊、研發工作、取得生產批件並負責在當地的生產與銷售。

晟德總經理許瑞寶表示，晟德一直持續布局嬰幼孩童的用藥需求，此次與一品紅合作，希望能透過一品紅在地化研發與銷售網絡優勢，達到「強強聯手」的效果。

許瑞寶指出，這一次合作，可視為是晟德內服液劑對外拓展的第一步，未來晟德也希望能將兒童用藥產品在中國做後續推廣。

據了解，目前中國 6000 家藥廠中僅有 10 多家兒童專用藥品企業，且其中 90% 藥物無兒童劑型、缺乏兒童合適劑量，加上幼兒用藥不良反應發生率為成人 2 倍，中國兒童專屬用藥市場顯然尚未被滿足，許瑞寶說明，中國的布局對於晟德來說也是另一個機會。

晟德說明，未來品晟醫藥將設置於廣州國際生物島，此地為廣州國家戰略級別的生物技術研究及生產基地，在扶植新藥開發、生物資訊、基因工程與蛋白質工程等項目上，提供完整的育成服務體系，晟德也相信，未來能夠複製台灣經驗，前進中國市場再造布局。