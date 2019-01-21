TDI、MDI報價挫低2～3成 日勝化、展宇等PU族群原料成本壓力大減

國際油價從 80 美元高檔回跌到近期 60 美元，化學品同步下滑，PU(聚氨脂)主要原料 TDI(二異氰酸甲苯酯)、MDI(二異氰酸二苯甲烷)自去年第三季到年底急挫近二～三成之多，可望化解相關日勝化 (1735)、展宇(1776)、鼎基(6585) 等 PU/TPU(熱可塑性聚氨酯)廠成本壓力，展宇今年計畫增加水性壓克力 / 木器塗料用 PU 混成樹脂產能。TDI、MDI 報價前年下半年一路上漲到去年第二季末，反映油價下跌，TDI 由去年 4 千美元以上高點，一路重挫到 2400 美元，MDI 亦由 3500 美元下跌到 2500 元，PU 族群承受原料成本上漲的壓力，展宇毛利率由 2016 年第四季 22%，逐季下滑，到去年第二季跌破一成，單季降到 8.8%，而第三季稍微回升到 10.9%。



原料成本高漲，展宇去年前三季由盈轉虧，營業虧損 1522 萬元，稅後虧損 2251 萬元，每股稅後虧損 0.32 元，原料價格急跌之後，毛利率有改善的空間，美中貿易戰關係，大陸需求回溫有限。



大陸市場 PU 競爭加劇，環保政策趨嚴，截至去年前三季，展宇產品線除了無溶劑 PU 營收是成長，其他水性 PU、TPU、聚異氰酸酯等產品營收都是下滑，上海廠產能無法充份利用，計畫今年上半年完成清算，產品製造轉由三水聯美負責，透過生產基地之整合，促進生產效率。

