暖冬補助挹注 統一超高屏、東部業績增一成 寒假業績成長上看兩成

觀光局推動「擴大國旅暖冬遊」補助方案至今已上路超過三週，統一超 (2912)7-ELEVEN 發現高屏及東半部的來客數有明顯成長，部分門市業績甚至較平日成長超過 10%，其中以飯店及旅館附近、還有當地特色門市最為顯著。預估這周起開始放寒假，全台各地景點周邊門市的來客數還會再增加，7-ELEVEN 也將零食、日用品及禮盒的備貨提升，業績可望再成長 1-2 成。暖冬遊補助進入尾聲，加上本周起開始放寒假，7-ELEVEN 預估南部及東半部旅遊的人潮將會再增加，這波購物潮將會延續到農曆年。7-ELEVEN 掌握出遊商機，祭出休閒食品指定品牌任選第 2 件 6 折的優惠。此外，並針對南部及東半部的部分門市，將出遊必買的零食、日用品以及年節禮盒倍貨提升 1 成以上，加上行動支付及信用卡相關優惠，預估能帶動整體業績再成長 1-2 成。



統一超指出，觀光局於去年 11 月推出國旅補助後，7-ELEVEN 的 ibon 交通及旅遊的票券銷售張數較平日成長 2 倍，連動高屏以及宜花東的來客數及業績也跟著成長。7-ELEVEN 表示，受惠觀光局推動的暖冬遊補助方案，從高屏及東半部兩區的銷售觀察發現，位於飯店附近門市的來客數已較平日增加 1 成以上，其中特色門市、複合店型因為具有全新的消費體驗，加上不用多花門票錢，就能立刻在臉書及 IG 上打卡分享，最受民眾歡迎。



7-ELEVEN 指出，目前以高雄的坎城門市最火熱，由於是全台唯一有烤雞「21TOGO」的複合店型，加上位在高雄三民區的十全商圈，自去年 11 月起便開始吸引許多民眾前往嘗鮮；此外，7-ELEVEN 也發現台東金崙溫泉區的金倫門市來客數有明顯提升，由於門市精心設計親子空間，特別使用蛋黃主題打造，成功讓許多家庭多會泡完溫泉再到門市休憩、拍照，甚至多會購買 CITY CAFE，帶動門市目前業績更較去年同期成長 30%。