大陸環保管制趨嚴 展宇啟動上海廠、三水聯美產能整合

大陸針對化工落實環保稽查，產業淘汰效應擴散，展宇 (1776) 宣布上海廠與集團子公司三水聯美進行整合，上海廠占集團營收比 14%。展宇為 PU(聚氨酯)樹脂、TPU(熱塑性聚氯酯)塑料廠，主要原料 TDI(二異氰酸甲苯酯)、MDI(二異氰酸二苯甲烷)去年以來持續性大漲，嚴重侵蝕到 PU 廠獲利表現，今年 Q1～Q3 均呈現小虧的局面，前三季毛利率降至 10.72%，較去年同期減少 4.34 個百分點，本業由盈轉虧，營業虧損 1522 萬元，稅後虧損 2251 萬元，每股稅後虧損 0.32 元。



展宇指出，近年來大陸市場之營運規模受同業競爭，大陸環保政策轉變之影響，今年整體之銷售規模較 2015 年減少 3～4 成，致使產能無法利用，以及新廠設立負擔之成本加重，改變營運方式，上海廠營運改為銷售及倉儲，未來產品製造轉由三水聯美負責，透過生產基地之整合，促進生產效率。