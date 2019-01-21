中國成全球能源進口第一大國 原油對外依存度今年破七成

根據中國石油集團經濟技術研究院公布數據顯示，中國 2018 年全年石油淨進口量達 4.4 億噸，年增 11%，石油對外依存度上升至 69.8%，比 2017 年上升 2.6 個百分點；而天然氣進口量 1254 億立方公尺，年增 31.7%，對外依存度上升至 45.3%，去年為 39.1%。

隨著中國經濟持續成長，對於能源的需求逐步增溫，促使中國的石油和天然氣對外依存度同步攀升。繼 2017 年成為全球最大原油進口國後，中國去年超越日本成為全球最大的天然氣進口國。

圖: 紐約輕原油價格

今年原油依存度預估破七成

去年中國全年自產原油 1.89 億噸，年減 1.3%，主要因為低油價下高成本，開發經濟效益不如其它國際地區而被迫停產，且上游投資不足，導致中國原油產量自 2015 年以來就持續下降。

至於石油需求方面，2018 年，中國石油表觀消費量突破 6 億噸，達約 6.25 億噸，年增率 7%。今年則預估石油表觀需求約在 6.68 億噸附近，年增 6.91% 左右。同時，報告中也預估 2019 年石油淨進口量年增率為 9.9%，達 4.79 億噸，而石油對外依存度將上升至 71.7%。

圖: 紐約天然氣價格

政策帶動天然氣需求高成長

在天然氣方面，天然氣進口大幅成長主要來自於政策面的因素，去年中國政府推出多項環保政策，強化重點地區的民用、採暖、工業等產業煤改天然氣；也因為去年天然氣中國大量進口，供給足量供應，使得中國天然氣市場在去年旺季時並未出現供不應求的情況。

天然氣進口類別上，LNG 進口量比重達 59%，管道天然氣比重則占 41%。其中，LNG 進口量約在 734 億立方公尺，年增 41.1%，主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼等國，其中以澳大利亞比重最高。

至於管道天然氣，2018 年，中國管道氣進口量約在 520 億立方公尺，年增 20.6%，成長主要來自哈薩克和烏茲別克兩地，這兩國占管道氣進口比重為 25%，比前一年度提升 15 %。

中國自產天然氣去年達 1573 億立方公尺，年增 6.7%，遠低於需求成長速度。從需求來看，2018 年，中國天然氣消費量預估為 2766 億立方公尺，年增量超過 390 億立方公尺，成長率 16.6%，占中國一次性能源總消費量約 7.8%。

整體而言中國發電、城市燃氣、工業用氣明顯成長，但化工用氣、交通用氣等成長減緩。

此報告預估 2019 年中國天然氣市場將繼續保持成長，預估天然氣消費量為 3080 億立方公尺，年增 11.4%。

中國對外能源依存度不斷攀升，但該報告認為對於中國能源供應安全暫時不會有太大危機。主要在於中國與多數資源國建立互利互惠的合作關係，且在未來一段時期內，遭到這些國家實施禁運的可能性也不大。只要擴大中國國內油氣勘探開發，確保進口來源和管道的多元化，提高儲備能力，能源供應危機暫時不會產生。