IEA：OPEC+減產協議給油價畫底線

國際能源署 IEA 表示，本月開始的石油輸出國組織及盟國 OPEC+ 減產協議可能將給予油價一個最低價格底線，但減產可能會需要一段時間才能再次平衡石油市場。

即使在 OPEC 宣布減產之後，油價也在 12 月份下跌。這反映出對全球經濟的悲觀情緒以及對石油市場即將迎來的另一次下滑而擔憂。IEA 寫道，「通向均衡市場的旅程還需要時間，更有可能的會是馬拉鬆，而不是衝刺賽程」。

OPEC 最近發布的「石油市場報告」顯示，OPEC 12 月份的產量減少了 75 萬桶 / 日，減產也發生在該協議生效前。

沙烏地阿拉伯的減產量為 468000 桶 / 日，而其他成員日也都有非自願的減產，如伊朗減少的 159000 桶 / 日、利比亞 172000 桶 / 日、和委內瑞拉 33000 桶 / 日。

事實上，在過去 2 個月中 (十一月及十二月)，這 3 個國家的產量就已大幅下降。OPEC 的協議以十月為基準，要求減少 120 萬桶 / 日。由於少數幾個國家的動盪，該集團正在順利進行其減產事宜。

在十一月和十二月期間，因國家動蕩等因素，伊朗損失了 56.1 萬桶 / 日、利比亞損失了 19 萬桶 / 日、委內瑞拉的產量也下降了 58000 桶 / 日。整體來說，非自願減產就超過 80 萬桶 / 日。

IEA 在其報告中表示，對俄羅斯的意圖仍然「不太清晰」。該機構指出，俄羅斯可能於 12 月份將產量提高至 1150 萬桶 / 日的新紀錄高水位，而 1 月份的減產可能會緩慢分階段進行。沙國石油部長法利赫 Khalid al-Falih 最近幾天表示，減產「比我想要的還慢」。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週四表示，他的國家將試圖加快速度。「當然，我們將努力加快削減速度。我們有技術性質的限制，但我們的目標是達到我們商定的水平」。

與此同時，美國頁岩油今年將繼續成長，使 OPEC+ 的努力複雜化。IEA 將美國產量增長預測維持在 130 萬桶 / 日。該機構表示，雖然「全球經濟中的情緒不是很開朗」，但價格下跌和美元下跌有助於提振需求。

與此同時，預計今年煉油產能將大量增加。IEA 表示，「加工能力將增加 260 萬桶 / 日，是 40 年來的最大增長」。這些變化可能會在各種燃料市場出現重大突破。

IEA 給予的總結是，「到今年年底，所有行業參與者，無論是上游還是下游，都可能覺得他們已經參加過了馬拉鬆比賽」。