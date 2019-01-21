中國去年GDP成長6.6% 第四季增長6.4%創近十年低

中國統計局公布，2018 年中國 GDP 規模為 90.03 兆人民幣，年增 6.6%，預期 6.6%，前期 6.8%，達成年初中國政府所訂 GDP 年增 6.5% 的預期發展目標。以季度來看，去年第四季 GDP 年增 6.4%，預期 6.4%，前期 6.5%。

去年一整年各季 GDP 成長率，第一季年增 6.8%，第二季 6.7%，第三季 6.5%，第四季 6.4%。

中國 GDP 年增率 圖片來源：tradingeconomics.com

值得關注的是，近期隨著中國地方兩會陸續召開，中國很多地方政府紛紛調整今年經濟成長目標，且很多經濟重點地區如北京、天津、江蘇等地均表示今年經濟成長率會比去年再下滑 0.5 個百分點，反映出中國地方政府對經濟判斷偏向謹慎。

中國統計局則表示，中國經濟正處在「大調整」的關鍵時期，展望 2019 年，中國經濟成長雖然可能比 2018 年再小幅度下滑，但整體來看中國經濟基本面仍是好的。

針對中國 2019 年經濟情勢，中國金融研究院表示從外在層面來看，全球經濟面臨較大不確定性，歐美經濟都出現下滑跡象、中美貿易戰、英國脫歐、歐洲政局動盪等，都讓中國難以依靠外需帶動經濟發展。

至於從內部層面來看，預計中國房地產政策不會有太大變化，因此今年房地產投資很難有明顯的起色。不過政府積極從基建下手，因此固定資產投資有機會回升，加上減稅降費，及汽車與消費均將推出刺激政策，整體來看今年中國經濟下滑趨勢不變，但仍在控制之中。