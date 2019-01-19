華爾街大型銀行去年總計賺進1200億美元

光看股價大概還看不出來，但美國幾家最大的銀行去年過了一個好年。

受川普總統的企業減稅和蓬勃發展的經濟之賜，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US)、高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 去年獲利總計超過 1200 億美元。

這是一個歷史新記錄，讓 2017 年的數字相形見絀，當年許多銀行面臨與稅改相關的大筆一次性收費。

這些結果凸顯出了銀行股價與實際業績的差異程度。由於市場擔心利率上升、短期和長期債券殖利率間的差距縮小，以及貿易和英國脫歐等全球性問題，銀行業的股票表現令人沮喪。

但對未來經濟成長放緩的擔憂卻轉移了市場焦點，現在正在發生的事情是：美國銀行業賺的錢比以往任何時候都多。

這些大型銀行本週陸續公布 2018 年最後 3 個月的財報，大部分的數字都很好看。

一個值得密切關注的領域是利率上升如何影響銀行。

通常情況下，較高的利率允許銀行對貸款人收取更多利息，同時迫使它們增加存款利息支出。但根據 Keefe, Bruyette & Woods 研究主管 Fred Cannon 的說法，放款收入和存款成本之間的差距優於上季的預期。

他說，「存款成本的確在上升，但並沒有像人們預期升得那樣多。」

一個弱點是交易收入。12 月全球股市大幅下滑，劇烈的波動性似乎已經嚇壞投資人，而非鼓勵交易。一再出現的重挫可能會讓投資人退場觀望或獲利了結而不進行新的投資。

債券交易收入因此受到影響。就摩根大通來說，它下跌了 16%；高盛雖整體財報超出分析師預期，但固定收益部門的交易收入下跌 18%。

但銀行高管將這個問題視為一次性問題，並指出到目前為止 1 月的交易比 12 月穩定得多。

摩根大通 CEO Jamie Dimon 週二 (15 日) 表示，「說實話我一些也不在乎。」他說，該公司在其他領域表現強勁，如貸款和信用卡。

雖然 Cannon 指出這不僅僅是需求上升，但貸款成長總體上仍然穩固。他表示，市場波動發揮了作用，他鼓勵銀行在其資產負債表上保留部分貸款。

儘管整體數據健康，但銀行領導人顯然認為有必要向投資人保證經濟狀況。國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行已經調降 2019 年的成長預測，對經濟放緩的擔憂似乎正在增加。

這對銀行很重要，因為獲利與經濟密切相關。當經濟成長放緩，企業害怕借貸時，它們就會受到損害，而當經濟衰退到來並且一些客戶無法償還貸款時，它們會變得特別脆弱。

銀行業領導人表示，雖然經濟成長可能放緩，但他們認為目前看到的並不一定代表短期存在問題。

花旗集團 CEO Michael Corbat 週一 (14 日) 表示，「從我們見到的情況來看，經濟成長比近期市場波動更強、更具彈性。」

Dimon 也不情願地指出，即使經濟衰退來臨，它也與 2008 年金融危機之後的經濟衰退大相徑庭，「信貸並未受創。」

他補充說，雖然一些非銀行貸款人可能遇到麻煩，但摩根大通的帳面貸款品質很好，「我們無法避開經濟中會發生的事情。」但「對於大多數大型銀行來說，它不像上次那樣。」

另一個關鍵點是美國部分政府關門，這可能會拖累 2019 年第 1 季的經濟成長，因為它延續就要滿一個月。

關門的影響最終會打擊銀行。可能讓放款受阻，甚至可能因為企業無法上市而損害資本市場活動。

Cannon 說：「如果政府持續關門，那麼證券交易委員會 (SEC) 的任何人都無法批准首次公開募股 (IPO)。」