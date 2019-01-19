貿易協議的利多有時會股市帶來意外的後果

股市反彈有時會漲得過頭，反而讓下行風險增加。

現在的好消息是：貿易談判的傳言正在為已經健康的反彈提供另一個支撐。壞消息則是：股市現在已將結果有利的貿易協議提前反映，因此越來越容易受到失望或「聞訊大賣」的影響。

自週四 (17 日)《華爾街日報》首次報導中國貿易談判可能取得進展以來，標準普爾 500 指數上漲了 50 點，道瓊工業平均指數上漲了 500 點。其他報導週五 (18 日) 指出，中國可能正在做出貿易讓步，包括提出連續 6 年進口美國商品。另一份報導則指出，協議內容還包括在 2024 年時將與美國的貿易逆差減少到零。

這些報導雖沒有獲得證實，但對股市的影響是不可否認的。不過幾個星期的時間，股市已從大幅超賣變成超買。

由於股市已經出現大幅上漲，因此極易受到下行風險的影響。風險在於可能結果是未達協議，或者一旦宣布達成協議，股市將「聞訊大賣」。但也有可能市場沒有什麼反應，端視協議結果內容而定。

多頭多次強調說這是個好消息，當然沒錯。沒人想要關稅戰。該協議的形成背景其實已經很清楚：

1. 中國人希望保持經濟發展，讓出口最大化。他們願意透過採購更多美國商品來做到這一點。他們很在乎相當短期的問題。

2. 美國正試圖利用中國的短期痛苦和支撐經濟的願望來爭取一些好處，但幾乎肯定不僅僅涉及中國購買更多的雞肉。

3. 美國想要中國長期讓步，尤其是希望中國減少知識產權盜竊行為。即使長期來看，美國就是不想失去具競爭力的科技優勢，並企圖削弱中國的全球影響力。這是協議可能失敗的地方。

回到股市，還有一個大問題：一項重大貿易協議可能會對美國經濟產生連鎖反應。期待更多的貿易往來是很好，但它可能會帶來另一個不太令人滿意的副作用。如果你敵定一項重要的貿易協議，債券殖利率可能就會開始上升，聯準會 (Fed) 可能會開始更加積極地升息。

FTSE Russell 全球市場研究總經理 Alec Young 表示，「股市漲成這樣，好像我們將同時得到貿易協議和鴿派的 Fed 一樣。但只要你消除了貿易風險， Fed 很有可能會變得更加鷹派。」