銀行股2019開年起飛？專家潑冷水：別當真 

金融業 2019 開年得勝，金融業精選產業 SPDR 基金 (XLF-US) 本月迄今漲幅 6.9%，本週迄今就有 4% 漲幅在各產業中奪冠，遠超過排名第二的健康保健產業 (同時期漲幅僅 1.2%)。

金融業精選產業 SPDR 基金走勢

此外，Bespoke 投資集團週四發布的報告指出，金融產業廣泛健康的程度一年多來未見，「62% 金融股目前交易價格在 50 日 MA 以上，遠優於 S&P 500 指數中其他產業。」

然而，這也不是多美好的事，因為過往經驗顯示，金融服務股這樣廣泛漲勢對 6 個月後的金融業非好兆頭。Bespoke 指出，上一次金融股廣泛領漲市場距今已 273 個交易日，為 2000 年以來，金融股第四回每隔 200 日以上才領漲 S&P 500 指數。

「因此，這是該產業新一輪優異表現的開端嗎？別當真了。」

「前面三輪間隔期間，金融股連續 200 多個交易日最高漲幅沒有超過 50 日 MA，金融股不只接下來的 3 個月和 6 個月間表現均遜於 S&P 500 指數，而且一路走跌。」

Globalt 投資公司資深投資組合經理 Tom Martin 也認同 Bespoke 的看法，認為金融股今年迄今的表現「只是與去年悲慘表現相比的短暫反彈。」

「金融股是市場的一個價值部分，取決於經濟實力，如果經濟正在減速，那就不利產業。」

金融股優異表現不會持久的另一個線索是，目前為止自成長股到價值股，市場領導層沒有明顯變化，「我們還沒看到獲利成長到達低谷，或者你得更接近低點，投資者才會對那些股票產生持續性的高度興趣。」