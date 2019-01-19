傳川普政府將祭行政命令 嚴控中國電信企業在美營運

據《彭博》報導，知情人士透露，川普政府正在準備一項行政命令，可能基於國家安全考慮，而嚴格限制中國國營電信企業在美國營業。

知情人士說，這項命令還未提給總統，不會點名華為或中興通訊等公司名稱，也不會完全禁止中國電信企業在美國銷售，而是會賦予商務部更大的權力，以審查中國等敵對國家有關聯公司所生產的商品，以及所進行的收購。

華為正在努力爭取在 5G 領域的全球主導地位，但許多美國官員懷疑，華為的商品可能會被北京用來監視西方政府和公司。美國還指控華為及中興通訊違反美國對伊朗的制裁。

華為高管否認受中國政府控制，或參與間諜活動。

過去在美國國防承包商 Rand Corp 工作的中國專家 James Mulvenon 表示，一些美國企業正在為川普可能的行政命令預做準備，如此一來將會重擊華為，甚至讓這家公司無法營運。

他表示，最嚴厲的版本將是對華為判處死刑，像美國之前對中興通訊的威脅，最輕的情況，是禁止華為在美國銷售產品。

先前已有相關傳言，表示川普政府將針對中國電信企業，禁止他們在美國銷售。據不願具名人士表示，相關行政命令最快可能在下個月提給川普。

目前美中正進行貿易戰，但知情人士表示，這些考量是基於國家安全，而非經濟角度出發。

白宮國家安全委員會不願證實是否正草擬這些行政命令，發言人 Garrett Marquis 透過聲明表示，美國正與盟友合作，以降低 5G 及其他通信設備的風險。