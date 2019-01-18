中美貿易協議若成 HSBC：這4檔股票會飛天

外電報導，中美貿易談判期間，美方有意對中國降低關稅，藉此為長期協議鋪路。消息一出，激勵美股週四尾盤大漲。

倘若中美雙方真催生出協議，那麼交易者也可能會訂定操作計畫。

匯豐全球股市策略師 Ben Laidler 週二提到，「任何協議都可能刺激股市放鬆上漲，因為我們認為，市場對貿易緊張情緒升溫的風險已明顯在價格上反映了。」他也指出，一些對關稅敏感的股票表現一直大幅落後，而且估值越來越便宜。

HSBC 在 3 大屬性股票中，找出能乘著貿易協議順風飛天的最棒買進名單：

對中國曝險的營收占比 20% 以上之上市美股

因貿易擔憂而在這 3 個月股市回檔期間表現落後的股票

以遠期 P/E 為基準，估值便宜的股票

以此過濾後浮現的選擇聚焦在科技股，包括：Skyworks Solutions (SWKS-US) 、博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US) 和 Marvell Technology(MRVL-US)。

貝萊德董事長兼執行長 Larry Fink 週三也表示，如果中美雙方取消進口關稅，投資情緒將會「飆升」。

上個月 G20 期間，中美雙方同意休兵 90 日，近來美國川普又發推特文稱與中國貿易談判取得「重大進展」。目前最新發展，中國副總理劉鶴本月底將前往華府進行貿易談判。

大眾一直擔心中美貿易戰將演變成全面性戰爭，2018 年也因貿易戰股市波動成金融危機以來最糟糕的一年，S&P 500 指數第四季驚人大跌 14%，美商事業也因貿易戰而警鐘不斷。

可以肯定的一點是，如果中美貿易談判未果，這份清單恐怕會受到重創。

倘若最終仍無協議，且中國進口商品徵收 25% 關稅的措施啟動，HSBC 的 Laidler 估計 2019 年獲利成長將因此削減 4.5 個百分點，目前的成長率至少也會腰斬。