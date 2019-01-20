〈觀察〉靠公布小氣公司救低薪？恐怕只是空包彈政策

金管會本周宣布所有上市櫃公司今 (2019) 年 5 月需要強制公布員工薪資，無非希望企業重視薪資問題，上市櫃公司若被外界指控為低薪或血汗公司，證期局局長王詠心甚至說「不揭露股價就會大跌」，這措施固然立意良好，但是，靠這招想要搶救台灣的低薪問題是否真的有效值得商榷。

根據行政院主計總處於今年 1 月發布的薪資統計顯示，雖然受惠於景氣復甦及廠商調薪，去年 11 月全體受僱員工經常性薪資為 41,249 元，年增 2.56%，年增率已經連續 12 個月突破 2%，但由於物價飛漲，去年 1 至 11 月「實質」經常性薪資為 38179 元，依然沒有超過 2001 年同期 38320 元的水準，薪資成長幅度趕不上物價攀升的速度，難掃薪資倒退 17 年的陰霾。

為解決低薪問題，今年 5 月起，所有上市櫃公司都要在「公開資訊觀測站」公布全體員工平均福利費用、平均薪資費用、同業平均數比較等資訊，屆時，薪資過低的公司、小氣老闆將無所遁形，而且投保中心也會介入了解，如果上市櫃公司不揭露，或是揭露不實將受罰。

其實，上市櫃公司公布員工平均薪資之前在立委要求下早已實施，但主要是公布前 50 名與後 50 名的公司，而且後 50 名的公司名稱不會顯現。

以去年 6 月底公布的上市公司 106 年度「平均員工薪資費用」來看，排序前 50 名公司的員工年薪平均約 144.3-287.5 萬元，以電子業、半導體業為最大宗，舉前五名為例，分別為：聯發科、和泰汽車、鴻海、鴻準、創意電子。但是，後 50 名公司的員工年薪平均卻只有 30.6～48.1 萬元，雖然後段班公司的名稱未公布，但產業別多為觀光、鋼鐵、電子零組件、光電、紡織、食品等服務業或批發零售業。

但是這樣的揭露，低薪問題並沒解決，被外界歸因於低薪企業沒有全然現形所致，於是這次強制要求全部公司公布員工平均薪資，而且是不論排名前後、表現好壞，公司名稱都要揭露。

依照主管機關的出發點，是希望讓上市櫃公司薪資透明化之餘，可以透過社會監督的力量、輿論，讓薪資低於平均水準的公司可以向上提升。此舉真的有效嗎？

公布「平均」薪資的平均值概念，低薪者會被高薪者拉高平均，對外揭露的數字一樣可以很漂亮，傳統產業的薪資也難與科技業相比，就算有比較「同業」的平均薪資，然而就算相同產業，每家企業規模不同、營運狀況不一，中小型公司怎麼與龍頭公司比肩，這些因素在在都需要思考、再議，更遑論以此為基礎，是否真的能打破低薪困境？

事實上，台灣從以前被稱為亞洲四小龍、台灣經濟奇蹟的年代，到現在的低薪國家，冰凍三尺非一日之寒，要打破實質薪資停滯的低薪困境，最重要的是需要產業轉型，台灣原本身為世界的代工廠，但大陸崛起成為世界的市場，低價搶進台灣的代工體系，台灣產業競爭力日漸式微，台灣低薪的宿命難逃。

整體來說，台灣低薪的問題，如果老是想靠「上市櫃公司公布薪資、公務員調薪」來帶動，恐怕將只是空包彈政策，要解決低薪，最終還是要回到經濟，對內要改善投資環境，讓外商、人才願意進來，對外，台灣無法迴避開放的課題，市場餅做大了，經濟好了，什麼問題自然都解決了。