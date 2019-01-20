〈觀察〉連接線/器業者迎Type-C元年 5G助攻商機看俏

USB Type-C 因擁有高速、多通訊協定支援，加上未來 5G 對於傳輸速率需求大增，也逐漸成為行動介面市場主流，連蘋果都可望全面採用，連接器 / 線業者認為，在筆電、手機滲透率提升下，今年將迎來出貨爆發年，會是「Type-C 元年」。

Type-C 因為擁有輕薄外型、高速率和多通訊協定支援的優勢，受惠 5G 以及物聯網時代來臨，因應大量的影音串流及巨量資料傳輸下，也逐漸成為行動介面市場的主流。

蘋果就在去年將 3 款產品 MacBook Air、iPad Pro、Mac mini 全部改為 Type-C，也讓市場認為，蘋果今年新款 iPhone 的介面將由 Lightning 改為 Type-C 的可能性大幅提升，顯現筆電、智慧型手機品牌大廠都加速導入 USB Type-C 介面的速度。

在滲透率方面，目前筆電 Type-C 滲透率約 73%、智慧型手機則約 29%，雖然之前因為成本跟設計的考量，大多都使用在高階的機種上，但隨著設計介面普及，預計接下來在中高階機種的滲透率將全面拉升。

此外，根據 IHS 研調數據顯示，全球 USB Type-C 去年出貨僅 20 億顆出頭，但到今年已經來到 30 多億顆，明年出貨量更將突破 40 億顆大關，2021 年則將達 50 億顆，連接線業者看好今年將會是「Type-C 元年」，可望為營運挹注新的成長動能。