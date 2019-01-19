晟德定位「生技工業銀行」 以轉投資擴大事業群

晟德 (4123-TW) 為生技大藥廠，近來動作頻頻，不論是旗下中生醫藥與 WTI 簽訂合併合約、或是增持益安股權，都可看出布局企圖心，晟德表示，目前公司定位較像「生技工業銀行」，以旗下的 20 至 30 家轉投資事業不斷運行，擴大事業群。

晟德創立初期是綜合性藥廠，轉型後才成水劑專門藥廠，但因水劑在輸出海外方面成本較高，若當地建廠需投資時間取得認證，不符合效益，因此晟德董事長林榮錦決定以轉投資的方式布局市場。

林榮錦以「品項先聚焦後發散」的模式，先將專業定型在水劑方面，在水劑做出規模後，在慢慢拓展旗下產品，改善公司體質。

展望今年，晟德指出，轉投資事業仍將持續進行，其中最重要 2 項分屬順藥與金樺深耕已久的長效止痛藥、腦中風藥物與永昕的蛋白質新藥，預期將可帶來效益；另外，水劑本業方面，也會基於兒童藥與成人止咳藥再做開發，晟德透露，今年預期還有新藥品推出，全年展望值得期待。

談到增持益安股權，晟德表示，看好益安在高階醫材產品方面的布局，這次增持股權，等於是加碼投資，看好益安未來能成為高階醫材市場領導地位，益安現有 3 系列產品已獲許可證並進行臨床試驗，同時也持續開發泌尿科或其他微創手術器械。