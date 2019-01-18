歐股盤前─美中貿易戰現曙光 歐洲Stoxx 50期指漲0.2%

美國財政部長梅努欽有意鬆綁中國輸美商品關稅措施的傳聞，以及中國國務院副總理劉鶴確定於月底訪美，進行貿易磋商的消息，強化市場對美中貿易戰緩解的期待；今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.20%。

台北時間週五下午 3 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.20%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.08%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.18%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.42%，深證成指上漲 1.49%；南韓 Kospi 指數上漲 0.82%，日經 225 指數上漲 1.29%；台股收漲 46.91 點，至 9836.06 點。

據傳梅努欽有意鬆綁中國輸美商品的關稅措施，市場期待，美中貿易緊張情勢，可望因此趨緩，激勵昨日美股走揚。

不過，美國財政部隨即否認上述消息，美股漲幅也隨之收斂。

週四道瓊工業指數收漲 162.94 點 (0.67%)，至 24370.1 點；標普 500 指數收漲 19.86 點 (0.76%)，至 2635.96 點；那斯達克指數收漲 49.77 點 (0.71%)，至 7084.46 點。

中國商務部昨日證實，劉鶴將於 1 月 30 至 31 日訪美，進行貿易磋商；但美國總統川普已放話，稱雙方如果到了 3 月 1 日，仍無法達成貿易協議，就要對中國商品加徵關稅。

另一方面，共和黨參議員 Chuck Grassley 日前透露，川普有意對歐洲進口汽車加徵關稅，藉此向歐盟施壓，使之對美國開放農產品市場。

歐盟則強調，若美方加徵汽車關稅，將導致貿易談判停擺，歐盟也會祭出報復性關稅措施。