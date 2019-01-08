內需疲弱 經濟學家：中國經濟成長恐難「保6」

經濟學家認為，在內需疲弱的情況下，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，恐難達到 6%。

許多跡象顯示，中國經濟成長面臨趨緩，例如，吉利汽車 (00175-HK) 去年在中國市場的銷售表現，並未達標，且預估 2019 年的銷售量，只能持平。

受中國經濟成長趨緩影響，蘋果 (AAPL-US) 也下修了財測；蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

星展銀行首席經濟學家 Taimur Baig 在接受 CNBC 採訪時稱，中國的內需表現疲弱，但外需不算太糟，「這似乎預告了中國經濟的結構性變化」。

2018 年第 3 季，中國 GDP 年增率為 6.5%，為近 10 年來最低；Baig 說，根據星展銀行預估，中國 GDP 年增率恐低於 6%。

早在美國總統川普掀起貿易戰之前，北京當局便開始因應經濟成長趨緩的問題。

Baig 認為，美中貿易戰無法在未來 3 到 6 個月內落幕，「只要情況不繼續惡化，我們就能鬆口氣。」