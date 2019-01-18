百和興業-KY去年每股賺1.14元 今年建案＋針織緹花挹注 獲利動能俏

百和興業 - KY(8404) 去年 12 月在無錫建案入帳挹注下，單月獲利達 1.72 億元，創下單月歷史新高，EPS 0.6 元；然去年全年獲利則在設備費用增加下，降至 3.32 億元，年減逾 24%，EPS 1.14 元。百和興業 - KY 去年雖有無錫建案逾 1 億元獲利挹注，但由於越南百宏在建置針織緹花前置費用增加，影響去年獲利較 2017 年下滑 24.4%。法人指出，今年無錫建案第一期還有逾一半獲利將入帳，貢獻幅度將優於去年表現，有望貢獻 EPS 逾 1.3 元水準。



而在針織緹花部分，法人表示，百和興業 - KY 在針織緹花受到初期產能利用率偏低影響，貢獻程度不如預期，然看好國際鞋業品牌大廠今年將持續擴大針織緹花採購量，有助提升百和興業 - KY 在針織緹花營運成長，預估今年針織緹花貢獻將大幅成長，有望較去年同期倍增。