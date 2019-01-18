台股狹幅震盪週漲0.79% 市值穩守29兆關卡

台股本週狹幅震盪，根據台灣證交所統計，截至 18 日為止，發行量加權指數收在 9,836.06 點，單週漲幅 0.79%，全體上市公司總值共 29.6 兆元，較上週 29.4 兆元增加 0.8%。

產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲 3.95% 漲幅居冠，但金融股表現相對失色，單週跌幅 0.79%，高居類股跌幅之冠。

本週集中交易市場總成交金額為 4,586.19 億元，全體上市股票成交金額為 4,166.47 億元，股票成交量週轉率為 1.18%。

根據證交所統計，各產業上市股票成交金額前三名分別為：半導體類 898.14 億元，占全體上市股票交易金額 21.56%，電子零組件類 751.54 億元，占全體上市股票交易金額 18.04%，光電類 453.35 億元，占全體上市股票交易金額 10.88%；成交量週轉率前三名產業分別為電子零組件類 4.63%、電機機械類 2.64% 與光電類 2.09%。

證交所表示，今年以來 13 個開盤交易日中，集中市場總成交金額為 1.2 兆元，市場日平均成交金額為 935.30 億元，股票成交量週轉率為 3.08%，單日平均成

交量週轉率為 0.24%。