GE恐跌剩5美分？華爾街看法分歧

華爾街分析師對通用電氣 (GE-US) 的看法仍相當分歧。

長期看跌 GE 的摩根大通分析師 Steve Tusa 近日移除了 GE「賣出」的評級；看漲 GE 的分析師諸如 William Blair 的 Nicholas Heymann 認為，投資者對 GE 的情緒正在轉變。

Gordon Haskett 分析師 John Inch 週四對通用電氣資本航空服務公司（GE Capital Aviation Services，或 Gecas）的價值提出質疑，並認為 GE 股價恐怕在最糟糕的情況下會跌至 5 美元。

GE 週四漲逾 1.78%，交易價格約在 9.14 美元。

私募股權公司 Apollo 全球管理公司 (APO-US) 準備出價收購該資產時，GE 該飛機租賃業務據報帳面價值為 400 億美元，但遭 Inch 質疑是否有這麼高的價值，因為 Gecas 的飛機艦隊較老舊，恐怕不符其他人期待。他對 Gecas 的評級是「遜於大盤」。

然而，Heymann 近期對 Gecas 做出相反看法，認為 Gecas 的帳面價值超過 400 億美元，且給予該股票「優於大盤」的評級。

GE 拒絕就分析師看法發表評論。

GE 新任執行長 Larry Culp 堅定致力降低 GE 資產部門 1290 億美元的規模。本週稍早，該單位出售其交易應付服務業務給日本公司 MUFG Americas Holdings，但未揭露該交易的細節條款。

GE Capital 預計本月 31 日公布財報，屆時投資者必然對 Culp 提出許多問題，因為 GE 企業各層面大變革，包括 GE Capital 剝離資產、電力部門重整、醫療保健部門 IPO... 等，投資者很難正確評估 GE 完成轉型後持續獲利的能力。

儘管如此，今年開年以來，GE 仍上漲了 18%，且已自 52 週低點上升 34%，顯見投資者滿意 GE 目前的改革變化。