麥肯錫：貿易全球化已出現轉折 企業價值鏈定位成關鍵

國際顧問公司麥肯錫近日發布《轉型中的全球化：貿易和價值鏈的未來》報告，指出隨著商品生產價值鏈逐步改變，大大牽動著各國經濟型態變化，貿易全球化已出現轉折，企業須從價值鏈的各個環節中找出自身定位。

麥肯錫全球研究所合夥人和報告的共同作者 Susan Lund 表示，川普的關稅政策並非全新的轉變，而是一個趨勢，貿易全球化早在進入 21 世紀以來的中期就已達到轉折點。

經研究發現，2007 年至 2017 年間，出口占商品生產價值鏈的比例已從 28.1% 下降到 22.5%，跨境貿易的比例正處下降趨勢。且在過去十年，新興市場於全球消費所佔的份額增長已達 5 成，中國及其他發展中國家卻以消費本國產品為主，導致出口份額大大縮減。

新興經濟體正在建立一個更為全面的國內供應鏈，並減少國家對進口的依賴，加上 AI、IoT 等新技術的崛起可能進一步抑制商品貿易，甚至重塑全球價值鏈的樣貌，將各國經濟發展帶入全新階段。

根據官方統計數據，全球有 23% 的貿易來自服務，經麥肯錫將未計入官方數據的指標，例如附加價值服務對出口商品的貢獻、公司向外國子公司提供的無形資產等指標納入評估後，服務佔全球貿易的份額將達 5 成以上。

隨著全球價值鏈走向知識密集型，利用勞動力成本進行套利的商品貿易比例正在下降，低收入國家將勞動密集型出口作為一種發展策略的機會將逐漸縮小，取而代之的是高技能勞動力以及無形資產 (研發、知識產權等) 的投資，自 2000 年來，無形資產投資額佔全球貿易總收入的比例已從 5.5% 大幅上升至 13.1%。

麥肯錫報告指出，身處新趨勢當中，企業必須從全球運營成本和風險轉移，思考在價值鏈的哪個環節展開競爭，進一步提供新的服務。