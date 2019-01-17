〈聚陽展望〉訂單價量齊揚 今年獲利可望年增2成 EPS上看8.5元

聚陽 (1477-TW) 接單暢旺，目前訂單能見度達上半年，首季業績估計有 1 成以上的年增表現，而全年來看，訂單需求還是大於產能供給，法人預估，聚陽今年不只訂單量成長，ASP 也可望提升，預估全年營收將年增 1 成、獲利年增 2 成，每股純益可望達 8.5 元之上。

聚陽表示，目前訂單能見度達上半年，且金額優於去年同期，首季業績估計有 1 成以上的年增表現，而全年來看，預估訂單需求還是大於產能供給，因此比較有挑選訂單的空間。

而因應訂單成長需求，聚陽也啟動擴產計畫，預計今年將於印尼、越南擴增 100-150 萬標打的新產能，若以去年年產 1370 萬標打計算，約增加 7-10%，其中約 1 成是外包產能的提升。

聚陽表示，目前外包產能約佔整體產能 10% 左右，預計今年目標 15%，目前產能分布則以越南 4 成居多，其次是印尼 32%、柬埔寨 20%、中國、菲律賓則各 4% 左右，因此貿易戰並沒有太大的衝擊。

法人則預估，聚陽可望受惠品牌廠近年採取集中供應鏈的策略，今年 GAP 等前 5 大客戶成長幅度均將達 10% 左右，聚陽在客戶的佔比也將提升，加上挑單生產，ASP 估計提升 1%，聚陽全年營收估計成長 1 成，毛利率將重返 20% 大關，稅後純益可望年增 2 成，每股純益將達 8.5 元之上。