〈聚陽展望〉去年獲利衝近3年高 EPS估逾7元 今年配息上看6.5元

聚陽 (1477-TW) 今 (17) 日公告自結去年第 4 季稅前盈餘 4.98 億元，季減 31.7%、年增 40%，每股稅前盈餘約 2.39 元，去年全年稅前盈餘 19.53 億元，創近 3 年新高，年增 20.8%，每股稅前盈餘約 9.33 元，法人估聚陽去年每股稅後純益約 7-7.5 元之間，今年配發股息上看 6.5 元。

聚陽去年第 4 季營收 61.04 億元，季減 2 成、年增 16.6%，營益率 7.94%、季減 1.17 個百分點、年減 0.04 個百分點，稅前盈餘 4.98 億元，季減 31.7%、年增 40%，每股稅前盈餘約 2.39 元。

聚陽去年營收 239.3 億元，創下歷史新高，年增 7%，營益率 8.04%，年增加 0.14 個百分點，稅前盈餘 19.53 億元，創下 2015 年後近 3 年新高，年增 20.8%，每股稅前盈餘約 9.33 元。

聚陽去年受惠大客戶下單集中化，以及垂直整合效益顯現，產品價量齊揚，推升單季、全年營運表現。

法人預估，聚陽去年每股稅後純益約落在 7-7.5 元之間，若依照公司近年股息配發率 9 成計算，今年聚陽現金股利上看 6.5 元。