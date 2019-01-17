2019強攻智慧居家應用 聯強拿下科沃斯機器人、EUPHO E3揚聲器代理

聯強 (2347) 深化智慧家庭市場佈局，週四 (17 日) 宣布取得新加坡商 UB + 熱銷的藍芽無線揚聲器 EUPHO E3 獨家代理權，並已於元月份在台上市；此外，也成功拿下 ECOVACS 科沃斯掃地機器人的代理權，雙雙搶攻農曆春節採購商機。聯強指出，該公司針對注重時尚設計與生活品味的消費者，近期引進新款高質感造型藍芽無線揚聲器 EUPHO E3，從產品的球形外觀設計搭配可拆式實木三腳架，到揚聲器本身高規格功率輸出，可滿足使用者各種生活型態，並展現出個人風格，成為最適品味擺設。



聯強表示，EUPHO E3 機身淨重僅 1.5kg，內置 4400mAh 電池，可支援 22 小時連續播放，配備真皮提把，易於攜帶外出，有黑、紅、白三色，定價 1.28 萬元，市場接受度頗高。



此外，聯強也取得 ECOVACS 科沃斯機器人在台代理權。聯強指出，科沃斯機器人全球銷售告捷，突破 350 萬台，台灣市場在聯強全通路的配合下，銷售量與市占率也快速成長。



聯強說，ECOVACS 科沃斯機器人在美國市場黑色星期五購物節期間，銷售成長超過 1 倍；在歐洲地區 DEEBOT OZMO 930 被選為消費者最愛的產品，穩佔歐洲地區掃地機器人第一名；在日本則是以 DEEBOT N79 機型，位居日本亞馬遜網站最暢銷的機器人產品。



過去 ECOVACS 掃地機器人在台灣市場宣傳較少，但其以高性價比以及市場獨創的智慧建圖特色，早已在亞太市場搶下第一大掃地機器人寶座，聯強看準科沃斯在居家清潔機器人產品的軟硬體創新能力，雙方自去年第三季開始合作在台銷售，藉由聯強全台完整的科技產品行銷通路，在近年來節節升溫的掃地機器人銷售戰場創下佳績，一舉擠進前三大。



隨著創新科技與人工智慧逐步導入居家應用，聯強看好智慧家庭與 IoT 物聯網結合的新商機，2019 年將有更多令市場耳目一新的嶄新產品與應用服務推出，結合原廠的創新開發能力與聯強世界級的銷售通路，讓尖端科技、智能應用成為消費者更聰明便利的日常。