遠東SOGO年營收創高突破460億元 兩大業種最熱賣

遠百 (2903-TW) 轉投資遠東 SOGO 今 (17) 日公布去年總營收達 461 億元，年增 1.2%，創歷史新高，主要是國際精品和化妝品持續成長強力挹注，遠東 SOGO 董事長黃晴雯表示，今年目標要繼續挑戰新高達 466 億元。

黃晴雯說明，去年光是台北忠孝、復興、敦化 3 大店就貢獻 286 億元，年增 4.5%，並創新高，又以復興館成長 5.5% 最多，總業績首度超越忠孝館。

黃晴雯強調，在高比較基期下 SOGO 能持續成長相當不容易，除了商品力和服務不斷提升，還有不可取代的職人精神，做出與其他百貨的差異化。

SOGO 總經理汪郭鼎松進一步指出，近年年輕客群喜歡買精品，使精品業績貢獻超過 30%，加上運動休閒消費比例增加、女裝買氣也有回溫，是復興館成長主因，預計今年業績將超過忠孝館，目標是，2-3 年內成為北市單館營收最高百貨，從目前約 130 億元上看 150 億元。

就各類別來看，台北三館去年流行女裝共成長 5%，顯示過去被快時尚品牌搶走的部分消費者已回流，紳士休閒類也有 3-5% 的成長，而台北三店的超市由於各有特色，年度總業績突破 15 億元，是全台業績最高的超市。