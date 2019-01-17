中鴻2月盤價開平、3月看漲 今年營運拚勝去年

全球鋼市有望觸底，中鴻 (2014)16 日開出的 2 月內銷盤價全面開平，終止連三個月下跌的盤勢，也樂觀期待，農曆年後開工效應帶動需求，3 月盤價有調漲的機會。法人預估，中鴻去年第四季獲利降、全年 EPS 約 2 元，若鋼價在年後重回上升軌道，今年營運有機會勝去年。鋼市去年底走弱，中鴻盤價從去年 11 月到今年 1 月，已經連三個月開低盤，不過，16 日開出 2 月份內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等產品，全面開平盤，外銷價格部份，則有部份地區客戶每公噸調漲 10～15 美元。



中鴻表示，近期市場已有觸底氛圍，雖然流通價還在低檔，但在價格跌到煉鋼成本附近，進一步下探的機會不高，近期部分地區盤價開始回升，大陸三大鋼廠 2～3 月份內銷盤價開平高盤外，台塑越南河靜鋼廠提前開出的 3 月份內銷盤價每公噸也漲 15 美元。現在也樂觀期待，農曆年後開工效應帶動需求，3 月盤價有調漲的機會。



中鴻受惠鋼材價格穩定向上及銷量成長，2018 年前三季 EPS 1.72 元，第四季雖面臨土耳其及俄羅斯等低價干擾，盤價在 11、12 月都下跌，但銷量平穩，預估全年 EPS 仍將超過 2 元。



若鋼價在年後重回上升軌道，今年營運有機會勝去年，加上每股淨值重回 10 元以上，恢復信用交易，隨獲利彌補虧損結束，將重啟股利配發，有機會吸引長線資金進場。