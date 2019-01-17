凌華、聯想合攻亞馬遜智能棧板訂單 市場點名若獲入股打通中國任督脈

財訊快報 2019年1月17號14點3分

IPC 市場再掀與 PC 大廠結盟話題，這次風水輪轉到大廠凌華 (6166)，市場點名該公司與全球 PC 第一品牌聯想(Lenovo) 可望策略聯盟，看好雙方結盟將為凌華帶來廣大的中國內需工業物聯網 (IIoT) 市場，聯想則藉此取得凌華長期重金在 IPC 乃至於如今的 IIoT 市場累積的技術與少量多樣生產能力，快速取得進軍 IIoT 市場的門票。不過，儘管凌華對此消息予以否認，但據悉，該公司早在去年 5 月份就曾宣布在物聯網市場上的業務合作，目前更進一步與聯想合作搶攻美國電商巨擘亞馬遜 (Amazon) 智能棧板 (Smart Pallet) 訂單，而聯想內部也已成立 IPC 團隊，與凌華在 IoT 市場展開全面性的合作。



由於目前凌華是國內 IPC 大廠中，少數還沒有與大型系統業者合作者，面對龍頭大廠研華 (2395) 的紮實的競爭力，以及坐擁鴻海 (2317) 資源的樺漢 (6414) 快速的崛起，後面又有獲佳世達 (2352) 入主的友通 (2397)、有華碩(2357) 資源的研揚 (6579)、廣積(8050) 以及與仁寶 (2324) 策略聯盟的安勤 (3479)、還有獲台達電(2308) 入股的立端 (6245) 等追兵，凌華在去年股東會就通過上限 2400 萬股的私募案，希望引進國際大型的策略夥伴。



因此，據了解，凌華與聯想在展開業務配合的半年多中，雙方確實曾就是否透過聯想的入股進一步結親的事情交換意見，近期市場甚至傳出私募價格可能落在 40-50 元之間，不過遭到凌華否認。而凌華長期深耕技術，所投入的資源在業界無出其右，壓抑 EPS 表現，使得每年法說會其營業費用的議題最受法人關切，近年該公司更是一頭栽入 IIoT 的領域中，鎖定 5G 時代中對於邊緣運算 (Edge Computing) 需求的前景，大舉投入研發資源。



董事長劉鈞看好 2020 年東京奧運對整體物聯網市場的激勵作用，認為凌華在 IIoT 市場的佈局屆時將可看到起飛的成果，甚至將其長期的營業目標豪氣設定在千億規模。而在投入如此大量的資源之後，去年一方面營運發展陷入谷底，EPS 約僅逾 1 元，加上國際股災衝擊，股價一度摔破 30 元大關，不僅來到歷史低點，也跌破當初大股東安捷倫的私募價。



如果聯想確實希望以上述價格參與私募，對聯想而言應該是撿到便宜，對凌華既有股東而言也頗覺委屈。另一方面，目前台陸關係緊繃，國際市場更有美中貿易衝突的詭譎氣氛，聯想如果想直接參與私募入股，首先就必須先面對投審會這一關，金流的問題必須解決。



不過，如果此樁策略聯盟案真的成功，法人樂觀看待所能獲致的效益。目前綜觀台 IPC 業者，在中國大陸有較深著墨的僅有龍頭大廠研華，總業績佔比達 25% 左右，營業規模百億台幣，也是中國大陸 IPC 市場龍頭，其次就是凌華，但是佔比約僅 13%，營業規模僅 13 億元左右，而像是樺漢比例甚低，今年才要以 Kontron 與樺漢雙品牌大搶中國市場商機，其餘中小型的 IPC 廠過去因為負擔不起倒帳風險，所以至今中國業務的佔比都很低。



換言之，已是兵家必爭之地的中國市場，如何取得快速成長的機會是一門大課題。與目前才要在 IPC 著墨的聯想整合，凌華在中國的競爭力勢必有打通任督二脈的效果，甚至直接挑戰研華的龍頭地位；而聯想則藉由技術實力廣獲同業肯定的凌華，快速在 IIoT 市場即將起飛的階段，以凌華的產品開發與少量多樣的生產能力，快速掌握商機，堪稱是一加一大於二的美事。不過，據了解，凌華的優勢不僅聯想看到，也有其他大廠包括台一線科技龍頭也在接觸中，因此凌華未來花落誰家，勢將掀起全球 IPC 市場版圖移轉的巨震。

