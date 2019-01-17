WeWork執行長傳自肥 做房東收租金

華爾街日報週三 (16 日) 報導稱，投資股東之一為軟銀 (9984-JP) 的房地產新創公司 WeWork 執行長 Adam Neumann 在購買房地產後向 WeWork 出租了自己擁有的多處房產，而 WeWork 出來澄清事宜。
報導稱，Neumann 通過租賃多起財產給 WeWork 而賺取了數百萬美元。一些投資者表示，他們將這項安排視為潛在的利益衝突，因為執行長 Neumann 可以通過公司的租金或其他條款受益。
據去年與債務發行有關的招股說明書顯示，WeWork 在 2016 年至 2017 年期間向公司人員「擁有部份」的建築物，支付了超過 1200 萬美元的租金，並且在租賃期內未來將支付總額超過 1.1 億美元金額。據了解，文件未列出具體的房產，而債券發行文件中披露了 4 項有關交易。
WeWork 則在一份聲明中提道，「這些交易由董事會審查和批准，並向投資者披露」。
Neumann 為 WeWork 最大的個人股東，於 2010 年在紐約共同創立公司的他，擁有投票控制權。
在 Neumann 獲得對公司擁有完全控制權之前，未能完成類似的租約交易。
據知情人士透露，當 WeWork 在 2013 年就芝加哥大樓的租約進行談判時，他試圖購買該建築物中高達 5% 的股份，但當時 WeWork 董事會對這筆交易提出了擔憂，理由是潛在的利益衝突，最終建築股份由 WeWork 購買。
2014 年，Neumann 有效地控制了 WeWork，根據公司文件顯示，他被授予的 B 類股票，每股 10 票，現在他擁有超過 65% 的股票總票數。此後他通過投資者團體購買了幾處房產，並將其中一些房產出租給了 WeWork。
評級機構惠譽 Fitch 將 WeWork 債券評於垃圾級 (BB-) 上面 3 個等級，指出 WeWork 已經擁有包括 6.5 億美元的循環信貸和 5 億美元的信用證報銷工具的現有債務。同時，WeWork 還將在未來 5 年內支付高達 50 億美元的租賃款項，不包括任何未來增加的額外租約。
據彭博報導，在 2022 年後的幾年裡，WeWork 還有 130 億美元的租賃款項到期，而正虧損的 WeWork 必須以其他方式獲得的資金。
10 年期及 20 年期的辦公室租賃為相當昂貴的一筆固定費用，在業務下滑時也不會下降。因此，它們構成了特殊的風險，而 WeWork 的客戶卻以更短的時間租用空間，甚至是以每月契約租賃，更加加深了 WeWork 的現金流問題。
在日本軟銀集團公司的支持下，WeWork 通過全球租賃熱潮將自己打造成世界上最有價值的新創公司之一，最後估值高達 420 億美元。它在 100 個城市裡擁有 400 個據點，並號稱為美國紐約曼哈頓、倫敦、和華盛頓特區最大的私人辦公商。
已經在 WeWork 投資超過 80 億美元的軟銀之前計劃購入 WeWork 的控制權，花費金額需 160 億美元。上週，軟銀已決定不再收購房地產共享辦公室 WeWork 公司的控制權，而是計劃進行 20 億美元的小額投資。