WeWork執行長傳自肥 做房東收租金

華爾街日報週三 (16 日) 報導稱，投資股東之一為軟銀 (9984-JP) 的房地產新創公司 WeWork 執行長 Adam Neumann 在購買房地產後向 WeWork 出租了自己擁有的多處房產，而 WeWork 出來澄清事宜。

報導稱，Neumann 通過租賃多起財產給 WeWork 而賺取了數百萬美元。一些投資者表示，他們將這項安排視為潛在的利益衝突，因為執行長 Neumann 可以通過公司的租金或其他條款受益。

據去年與債務發行有關的招股說明書顯示，WeWork 在 2016 年至 2017 年期間向公司人員「擁有部份」的建築物，支付了超過 1200 萬美元的租金，並且在租賃期內未來將支付總額超過 1.1 億美元金額。據了解，文件未列出具體的房產，而債券發行文件中披露了 4 項有關交易。

WeWork 則在一份聲明中提道，「這些交易由董事會審查和批准，並向投資者披露」。

Neumann 為 WeWork 最大的個人股東，於 2010 年在紐約共同創立公司的他，擁有投票控制權。

在 Neumann 獲得對公司擁有完全控制權之前，未能完成類似的租約交易。 據知情人士透露，當 WeWork 在 2013 年就芝加哥大樓的租約進行談判時，他試圖購買該建築物中高達 5% 的股份，但當時 WeWork 董事會對這筆交易提出了擔憂，理由是潛在的利益衝突，最終建築股份由 WeWork 購買。

2014 年，Neumann 有效地控制了 WeWork，根據公司文件顯示，他被授予的 B 類股票，每股 10 票，現在他擁有超過 65% 的股票總票數。此後他通過投資者團體購買了幾處房產，並將其中一些房產出租給了 WeWork。

評級機構惠譽 Fitch 將 WeWork 債券評於垃圾級 (BB-) 上面 3 個等級，指出 WeWork 已經擁有包括 6.5 億美元的循環信貸和 5 億美元的信用證報銷工具的現有債務。同時，WeWork 還將在未來 5 年內支付高達 50 億美元的租賃款項，不包括任何未來增加的額外租約。

據彭博報導，在 2022 年後的幾年裡，WeWork 還有 130 億美元的租賃款項到期，而正虧損的 WeWork 必須以其他方式獲得的資金。

10 年期及 20 年期的辦公室租賃為相當昂貴的一筆固定費用，在業務下滑時也不會下降。因此，它們構成了特殊的風險，而 WeWork 的客戶卻以更短的時間租用空間，甚至是以每月契約租賃，更加加深了 WeWork 的現金流問題。

WeWork 2025 年公司債券 / 圖：cbonds

在日本軟銀集團公司的支持下，WeWork 通過全球租賃熱潮將自己打造成世界上最有價值的新創公司之一，最後估值高達 420 億美元。它在 100 個城市裡擁有 400 個據點，並號稱為美國紐約曼哈頓、倫敦、和華盛頓特區最大的私人辦公商。

已經在 WeWork 投資超過 80 億美元的軟銀之前計劃購入 WeWork 的控制權，花費金額需 160 億美元。上週，軟銀已決定不再收購房地產共享辦公室 WeWork 公司的控制權，而是計劃進行 20 億美元的小額投資。