軟銀喊咔 投資WeWork從160億美元降至20億

軟銀集團 Softbank (9984-JP) 已決定不再收購房地產共享辦公室 WeWork 公司的控制權，而是計劃進行 20 億美元的小額投資。

已經在 WeWork 投資超過 80 億美元的軟銀之前計劃購入 WeWork 的控制權，而花費金額需 160 億美元。根據金融業監管局 FIRA 的債券價格報告系統 Trace 數據顯示，週一 (7 日) 下午紐約市 WeWork 的 2025 年到期 7.875% 債券，下跌 0.03 美元至 0.86 美元。這是自去年 4 月債務剛發行以來的最低價格。

據了解，軟銀控制著兩大筆資金，即為 930 億美元的 Vision Fund 願景基金和自家公司的資金。最初由沙烏地阿拉伯政府支持的軟銀遠景基金正在考慮購買 WeWork 控股權。但新投資資金將由軟銀公司出資。

軟銀股價趨勢圖

評級機構惠譽 Fitch 將 WeWork 債券評於垃圾級 (BB-) 上面 3 個等級，指出 WeWork 已經擁有包括 6.5 億美元的循環信貸和 5 億美元的信用證報銷工具的現有債務。同時，WeWork 還將在未來 5 年內支付高達 50 億美元的租賃款項，不包括任何未來增加的額外租約。

據彭博報導，在 2022 年後的幾年裡，WeWork 還有 130 億美元的租賃款項到期，而正虧損的 WeWork 必須以其他方式獲得的資金。

10 年及 20 年的辦公室租賃為相當昂貴的一筆固定費用，在業務下滑時也不會下降。因此，它們構成了特殊的風險，而 WeWork 的客戶卻以更短的時間租用他們的空間，甚至是以每月契約租賃，更加加深了 WeWork 的現金流問題。

分析師呼籲，投資於虧錢的獨角獸企業風險雖然略低於後期股票的投資者，但投資報酬率沒有上漲空間。債券投資人將得到的只是公司設法支付的債務殖利率及本金，但如果公司大賺，投資人未有任何其他好處。

此外，經濟動蕩、全球貿易戰、股市波動，都令投資人感到擔憂，壓低了之前較夯的科技類股。而軟銀股價自 3 個月來也下跌約 33%，分拆上市的日本電信事業也未真正起飛。