未來100年關鍵首務？小摩CEO：中美關係

摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三表示，消費和經濟狀況良好，中美兩國的關係仍是關鍵。

戴蒙在參加「紐約經濟俱樂部」上發表談話，稱美國與中國的關係「是未來 100 年內最重要的關係。」

目前，中美仍困在長期的關稅紛爭上，很大程度導致股市波動，拖累 Nasdaq 綜合指數陷入熊市 (自近期高點下跌 20% 以上)、道指和 S&P 500 指數踏入修正 (自近期高點下跌 10% 以上)，儘管此後這些基準指數已脫離該階段。

無協議脫歐「災難」

戴蒙週三訪談也提到了英國脫歐議題，他稱，倘若英國無法取得與歐盟的重新協議，恐怕會變成一場「災難」，他甚至間接批評了英國脫歐談判的表現，「英國人處理得很糟糕。」但他不預期英國會以無協議的方式脫離歐盟。

美政府關閉的衝擊

戴蒙重申週二評論，認為政府必須共同努力，強調目前政府連續關閉了 26 日，這不利於市場情緒。

摩根大通週二公布第四季財報，戴蒙在法說會上表示，美政府持續關閉恐怕會削弱經濟成長，他參考一份銀行高層研究報告指出，「有人估算，如果美政府整季關閉，經濟成長就會降至 0。」

「企業、政府和各社區團體都必須共同努力解決問題，為所有人的利益一起強化經濟。」

整體經濟

就其本身，摩根大通多元化獲利和營收遜於分析師共識預期，這是該銀行 15 年來首次未能達到或超越分析師共識預期。

但摩根大通高層認為，經濟仍舊強勁。但戴蒙認為，自金融危機以來的經濟復甦未盡可能強勁。