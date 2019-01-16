〈台日新創合作〉看好美中貿易戰干擾 台商除東南亞可前進沖繩布局

台北電腦公會 (TAC) 與沖繩 IT 創新戰略中心 (ISCO) 今 (16) 日共同簽訂新創產業戰略合作備忘錄，台北電腦公會總幹事杜全昌表示，近日美中貿易戰戰火延燒，波及台灣電子產業，與沖繩合作，希望台灣企業可前進沖繩，除東南亞以外多出更多選擇。

杜全昌指出，貿易戰影響甚廣，許多企業紛紛移往東南亞找尋新的生產基地，但若利用日本的自由貿易協定 (FTA、EPA) 將貨物出口至東南亞，也享有「零關稅」的優惠政策，加上沖繩政府也有補貼運費，對台灣企業是另一個新選擇。

杜全昌說明，沖繩的航太、尖端醫療與資通訊產業都相當繁榮，在與台灣接軌後，定能產生更大效益。

TAC 也說明，去年年底日本與墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大等 11 國家共同簽訂「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，涵蓋總人數逾 5 億，經濟規模方面也佔了全球 GDP 的 13%。因為台灣並不含蓋在其中，一旦出口貨品至 CPTPP 相關國家就必須經歷關稅課徵，但若台灣企業能夠進駐沖繩取得 MIJ(Made in Japan) 標章，就能透過沖繩出口，避開關稅影響力。

杜全昌說明，沖繩是最靠近台灣的經濟特區，簽署合作協定後也希望能推動雙方新創產業的發展，讓產業互相接軌，發揮更大的價值。