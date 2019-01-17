Fiserv併FD 銀行處理商版圖大整合

Fiserv (FISV-US) 週三 (16 日) 收購了陷入困境的支付處理商 First Data (FDC-US)。分析師稱，這可能是金融科技公司 fintech 合併浪潮中的第一筆交易。這也有望逼競爭者 Square (SQ-US) 或富達國家訊息服務 FIS (FIS-US) 進行併購。

交易後 Fiserv 股價下跌 3.29% 來到 72.57 美元，而 First Data 股價飆升 21.09% 至 21.24 美元。

Fiserv 股價趨勢圖

Fiserv 將以 220 億美元的價格，以股票支付，併購 First Data，而併購價格較預期的低。Fiserv 股東將擁有新公司 57.5% 的股份，而 First Data 股東擁有另外 42.5% 股份。

Fiserv 向全球銀行和信用合作社提供金融服務技術，包括電子賬單支付和交易處理。支付處理商 First Data 在商業業務中佔有重要地位，並與 WorldPay (WP-US)、摩根大通 JPMorgan Chase (JPM-US) 擁有的 Chase Paymentech、和 Global Payments (GPN-US) 競爭。

MoffettNathanson 分析師 Lisa Ellis 在 2019 年展望報告中推測，金融科技公司之間將會合併。她寫道，「我們也預計併購活動，包括收購小型國家特定的參與者，以及可能在全球主要企業中進一步合併：如 First Data、Worldpay、Chase Paymentech、Global Payments、Adyen、Stripe、PayPal-Braintree、和 Wirecard」。

Ellis 預測，受刺激的 FIS 有望併購 Jack Henry (JKHY-US) 或 Total System (TSS-US)。

First Data 的營收和利潤在過去 2 個季度以雙位數下降。它一直在投資 fintech 企業，以試圖轉虧為盈。這些投資包括 Clover，一家銷售 POS 平台的新創公司。

BTIG Research 分析師 Mark Palmer 表示，Fiserv-First Data 交易對 Square 來說是負面的。Palmer 在一份報告中說道，「結果是，Clover 和 Clover Go 現在將得到一個擁有雄厚資金的金融科技巨頭支持，這有望加速平台的發展。First Data 對 Clover 的關注點集中在中型商戶身上，而這也是 Square 正在瞄準的業務，因為 Square 的增長越來越不受微型商家所推動」。

Instinet 分析師 Dan Dolev 表示，Fiserv 以低於投資者預期的價格收購了 First Data。「此外，Fiserv 因作為一家高質量公司而聞名，將面臨 First Data 過去幾年所面臨的同樣問題，這些包括表現欠佳的北美 “商務獲取” 業務」。