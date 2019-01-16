【富蘭克林】聯準會放鴿，多元布局不漏接投資商機

去年 12 月歷經聯準會鴿派態度不如預期、美中貿易紛爭、投資人擔憂景氣放緩等利空，一度拖累史坦普五百指數跌到約 17 個月的低點。所幸，聯準會轉趨鴿派提振市場信心，風險性資產美股及美國高收益債自去年 12 月低點反彈。富蘭克林證券投顧表示，考量美中貿易協商、美國政府部分機構仍關門、英國退歐進展等不確定性，金融市場波動環境仍將延續，投資策略應重視風險控管，並透過平衡型或分散配置的債券型基金作為核心配置。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，雖然短線美國政治不確定性影響投資信心，但當我們把目光放遠，美國經濟基本面仍良好，利率從相對低的水平上揚但仍還不到影響經濟活動的水位，消費者的資產負債表良好支撐消費力道，能源價格下滑亦有利經濟成長，預料整體經濟仍緩步成長。產業面投資團隊平衡配置景氣循環的能源、科技及金融，並兼具防禦型的公用事業及醫療；固定收益方面，配置約三成的高收益債 *，順勢掌握先前利差擴大時的部分體質良好的高收益債公司遭到錯殺的商機。而愛德華．波克也強調，2018 年底投資人經歷了跨市場及跨產業的下跌，不僅提醒了我們對於風險意識，以及控制投資組合下檔風險控管的重要性，另外，身為主動式投資的經理人，市場大跌時，也是可以利用基本面研究來揀選被錯殺標的的大好機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜 ‧ 德賽也表示，美國經濟基本面仍然強勁，雖然相較於 2018 年大約 3% 的穩定增長可能有所放緩，但仍然高於潛在增長。也許聯準會不會像幾個月前市場預期的升息三次或四次。也許會升息兩次，但桑娜 ‧ 德賽認為聯準會不會升息的假設是誤導的。美國勞動市場強勁，工資上漲，公司的定價能力將會上升，美國今年陷入經濟衰退的可能性並不高。投資團隊目前仍加碼高收益債及銀行貸款 *，分享美國經濟穩健成長的果實，並減碼公債，縮短整體投資組合的存續期間，降低利率上揚時的風險。



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