用配息打造現金流的三個好處

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (9 日) 在接受《華爾街日報》訪問時表示，他對美國經濟保持樂觀，但如果聯準會 (Fed) 繼續升息，經濟可能會陷入衰退。 新聞來源：鉅亨網 2019/01/10

本週市場皆在靜候聯準會會議決策以及對 2019 年升息預期的聲明，但你知道市場已經悄悄地開始佈局這些市場了嗎？

投資應該看總報酬而不只是單看配息率或是淨值表現，這是眾所皆知的事，然而配息基金有許多優點，更是不可被忽略。配息基金最大的優點在於可以替投資人帶來每個月的現金流，但對於投資人有什麼好處呢？

1. 增加被動收入，往財富自由更進一步

現金流的主要來源可以分為主動收入以及被動收入，主動收入是需要工作才有的收入來源，例如薪資，被動收入則是可以自動帶入現金流的收入來源，例如靠存款累計利息。

想像工作族月薪 4 萬元，扣除掉房租、生活開支及孝親費等費用後，一個月可以存 1 萬元。工作 40 年後，到了 65 歲時可以存到 480 萬元，不包含中途若有買車、房或結婚的需求，如果預期壽命是 90 歲，一個月所能支出的費用預算剩下不到 2 萬元。因此，打造額外的現金流，創造被動收入是每個人都必須思考的事。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

2. 打造現金流，增加資產配置彈性

而說到投資，配息基金可以同時滿足資產配置和打造現金流兩個願望。相較於直接買賣所謂的「定存股」，配息基金的種類有更多選擇，除了涵蓋全球的股票、債券或股債混和的平衡型基金，還有包含另類投資的多重收益基金，大幅降低個股的風險。同時，現在基金公司多會推出穩定配息的基金股份類別，讓投資人在規劃現金流上更方便。

甚至，投資人可以利用「母子配息基金法」，以較為穩健的配息基金建構核心部位，接著，將每個月的配息滾入波動較大的衛星基金中，如此一來，不僅可以抓住中短期的投資機會，在波動較大的市場狀況中累積單位數，在衛星基金獲利了結之後，也可以再加大配息部位的資金，增加每月的現金流。最重要的是，同時也做好了資產配置，為財務規劃打好基礎。

利用母子配息基金養大術，增加資產配置彈性

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

3. 需要現金流，聰明規劃稅務成本

國人如果是利用投資台灣境內的投資商品規劃現金流，所領得的利息可能會有額外的稅務成本。此時應該把境外配息基金納入考量，因為，境外基金的配息收入屬於海外所得，與儲蓄收入和股利收入屬於不同項目，海外所得在 100 萬內不用申報，超過則全數計入海外所得。對於需要現金流但卻還沒善用海外所得項目的投資人來說，境外配息基金可以分配現金流的收入來源，幫助投資人聰明規劃自己的稅務成本。

不同配息來源的課稅方式

資料來源：「鉅亨買基金」整理，截至 2019/1/14。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利用配息基金增加現金流，兼顧生活品質與資產配置

增加每個月的現金流，可以改善投資人每個月的收支狀況，且也不會因為錢都卡在投資裡面，而生活少了彈性。此外，透過挑選相對穩健的配息基金，搭配定期定額的方法，可以幫助投資人做到資產配置。最後，對於境內利息 / 股息所得較高的投資人來說，境外配息基金是可以幫助投資人做稅務規劃的另一種選擇。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

>> 鋒裕匯理新興市場債券 AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根環球高收益債券基金 (美元)-A 股 (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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