東洋去年EPS有望挑戰5.5元 今年續拚外銷、營運持穩

台灣東洋 (4105) 公布去年前 11 月稅後淨利 12.86 億元，以股本 24.87 億元計算，每股盈餘 5.1 元，法人預估，全年有機會挑戰 5.5 元。展望 2019 年，抗癌針劑 Pegylipo、抗感染用藥 Lipo-AB 規劃近期向美國 FDA 送件申請藥證，抗生素產品也規畫前進中國，已布局的東南亞國家將維持高成長，營運將維持穩健，2020 年在中美兩大市場同發酵下將進一步成長。近幾年東洋積極開展海外市場，目前布局銷售以東南亞等開發中國家為主，也交出不錯成績，先前董事長林全就表示，隨著配合布局的點成長，及個別銷售額也成長，有些國家少的三成，高的成長六、七成，趨勢看來是樂觀。全球市場的合作已經在也在進行中，現在美國、日本都有一些藥品已經和業者談合作可能。



美國、歐洲市場也努力拓展，抗癌針劑 Pegylipo(原 Caelyx II)、抗感染用藥 Lipo-AB 規劃向美國 FDA 送件申請藥證，屆時可望合計有 200 萬美元的階段里程金進帳。抗生素產品 Colimycin 也有機會取得中國藥證，現已經和當地合作夥伴在洽談中，預計今年下半年進入中國銷售，帶來營運新動能。



東洋已公布 107 年累計 1-11 月合併營業利益 9.46 萬元，合併稅前淨利為 15.38 億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為 12.86 億元，以股本 24.87 億元計算，每股盈餘 5.1 元，法人預估，全年有機會挑戰 5.5 元。



展望 2019 年，在抗癌針劑 Pegylipo、抗感染用藥 Lipo-AB 里程碑金入帳，及布局的東南亞國家維持高成長，營運將維持穩健，2020 年在中美市場藥品上市挹注下，營運有機會進一步成長。