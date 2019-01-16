網家Pi拍錢包搶攻新用戶 攜遠傳推電信帳單綁定付款服務

行動支付市場持續成長，網家 (8044) 旗下專注行動支付子公司 Pi 拍錢包積極拓展市場，滿足更多消費族群的行動支付需求，今日宣布推出全新支付模式：「電信帳單綁定付款」正式上線。Pi 拍錢包除了以玉山 Pi 拍錢包信用卡帶動行動支付消費商機外，服務範圍再擴大，透過「電信帳單綁定付款」將觸角延伸至無信用卡族群。首波邀請策略合作夥伴遠傳 (4904) 一同打造創新型態的行動支付消費方式，提供多元的付款選擇，服務更多樣化的消費樣貌。Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi 拍錢包打造多元支付情境與高額回饋的玉山 Pi 拍錢包信用卡，已讓消費者青睞度持續升溫，2019 年起持續拓展跨產業合作的場景金融，與積極推動數位轉型的遠傳共創夥伴生態圈。雙方首創「電信帳單綁定付款」的全新支付模式，將可開發尚未接觸行動支付的新用戶，預期也將催出未使用信用卡族群的行動支付消費新板塊，提高行動支付使用覆蓋率。」



透過本次的合作，Pi 拍錢包持續擴大使用行動支付消費者的普及率，同時也響應政府推動的電子化支付五年倍增計畫、2020 年電子化支付比率達到 52% 民間消費比重的目標，促進國內行動支付的蓬勃商機。



Pi 拍錢包指出，「電信帳單綁定付款」功能鎖定未持有信用卡或沒有信用卡使用習慣的消費族群，提供單筆付款金額上限 9,999 元的支付服務。



根據資策會 MIC 調查指出，2018 年行動支付普及率已達 50.3%，持有智慧行動載具的民眾，每兩人就有一人曾於 2018 年使用行動支付。Pi 拍錢包布局各種生活消費場景，主要支付場域包含：交通運輸繳費、PChome 線上購物的網購消費、日系藥妝美妝、量販超市、連鎖超商、居家修繕等多通路布局，亦與 2018 年行動支付的五大高潛力發展場域：網路商店、連鎖商店、交通運輸、繳費與虛擬商品服務的發展趨勢相近。