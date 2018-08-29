東洋7月處分智擎1256張股票 貢獻Q3每股純益至少1元

學名藥廠東洋 (4105-TW) 5 至 7 月陸續處分旗下轉投資公司智擎 (4162-TW) 共 3500 張股票，其中 2244 張處分利益 2.87 億元，已列入第 2 季財報，其餘 1256 張 7 月處分完畢，將列入第 3 季處分利益，法人估，有望再貢獻東洋第 3 季每股純益至少 1 元。

東洋日前表示，處分智擎持股主要考量幾項用途，包括六堵廠有設備支出需求，另外也能擴充現金部位，尋找更多藥品開發機會，以 5/14 時智擎收盤價 136 元計算，處分利益估達 3.84 億元。

東洋經董事會同意，今年 5 至 7 月陸續處分智擎持股約 3500 張股票，5 至 6 月分別處分 154、2090 張股票，據東洋公告財報指出，相關處分利益為 2.87 億元。

東洋未對外公布處分智擎股票總金額，以 5 至 6 月處分利益估算，7 月處分 1256 張股票有望再為東洋挹注每股純益至少 1 元。

根據公開觀測站資料顯示，目前東洋持股 2.28 萬張智擎股票，持股比例為 15.54%，仍為智擎最大股東。

東洋今年配發現金股利 4.5 元，創下公司掛牌以來新高。東洋旗下多條新藥陸續耕耘，內部對營收或是獲利都期待逐年攀升。