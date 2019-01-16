〈財報〉醜聞風暴揮之不去！巴菲特愛股Q4營收不佳股價應聲跌

巴菲特愛股富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 週二 (15 日) 盤前公布最新財報，受到多起醜聞影響，富國銀行第四季財報營收遜預期，拖累該公司股價開盤大跌近 3%。

受此財報利空消息拖累，週二 (15 日) 富國銀行盤前股價走低約 0.4%，開盤後賣壓出籠，股價直落近 3%，近一年股價已下跌了超過 23%。

富國銀行股價走勢圖。(圖：investing)

富國銀行第四季財報 VS. 華爾街預估

每股純益為 1.21 美元，優於市場預期的 1.18 美元

營收為 209.8 億美元，遜於市場預期的 217.4 億美元

截至上月底，富國銀行第四季財報顯示，每股純益年減 1.41% 至 1.21 美元，優於華爾街預期；營收年減 5% 至 209.8 億美元，遜於華爾街預期。

2018 全年獲利來看，富國銀行營收下跌 2% 至 864 億美元，利潤增加 1% 至 223.9 億美元。

受限於聯準會 (Fed) 規定該行資產規模上限、升息影響，富國銀行消費部門利潤下降，幾年前推動富國銀行實現創紀錄獲利的房貸業務年減近一半，也反映銀行競爭越趨劇烈。

金融服務顧問公司 Opimas 首席執行官 Octavio Marenzi 在一份報告中表示：「值得注意的是，富國銀行在社區銀行、批發銀行和財富投資管理這三大業務營收都出現下滑。嚴格的成本控制和較低稅率，讓該行淨利受到較小的侵蝕。」

富國銀行近三年來身陷多項業務醜聞，導致美國聯準會 (Fed) 在去年 2 月下令凍結富國銀行的資產負債表，將其規模控制在 1.84 兆美元以下。

富國銀行執行長 Timothy Sloan 指出，該銀行已對如何管理整個公司的風險，特別是運營和風險管理做出實質上改進，但預估聯準會對其資產規模控制會持續到今 (2019) 年底。

Timothy Sloan 還提到，不包括訴訟費用的情況下，該銀行在 2019 年實現 55% - 59% 的長期獲利目標，並承諾在 2019 年底前削減 40 億美元的成本支出，包括縮減近 10% 的員工。

受消費者信貸減縮影響，富國銀行總平均貸款總額下降 1%，平均存款下降 3%。相反的，同業花旗 (Citigroup) 和摩根大通 (JPMorgan) 去年第四季在這兩項指標上都出現成長，富國銀行成為迄今美國唯一一家 2018 年營收下滑的銀行。

股神巴菲特。(圖：AFP)

富國銀行向來是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的重點持股名單。波克夏上月遞交給美國證監會 F13 報告顯示，該公司前五大股票組合分別是：蘋果 (AAPL-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、可口可樂 (KO-US) 和美國運通 (AXP-US)。

股神愛股墜落之路

在 2017 年富國銀行傳出私自為客戶加保汽車保險和調整房貸醜聞後，去年 4 月富國銀行遭到美國貨幣監理署 (OCC) 和消費者金融保護局 (CFPB) 重罰 10 億美元天價罰金。

2016 年 9 月富國銀行爆出其行員長期為達到業績目標，未經客戶授權許可下私自開設 350 萬個帳戶。

去年 2 月美國聯準會 (Fed) 下令凍結富國銀行的資產負債表，將其規模控制在 1.84 兆美元以下，直到富國銀行改革措施到位，且給予董事會新權力以監察內部濫用行為。

為結束濫開帳戶醜聞，恢復企業信譽，平息股東們不滿，富國銀行已在去年解僱 5300 名相關涉事員工，辭退 CEO 和其他高階主管，收回數千萬美元的薪酬，進行董事改組，並聘用新律師事務所，協助深入調查。

去年底 (12 月 29 日) 富國銀行支付天價和解金 5.75 億美元 (約台幣 178 億元)，並與美國消費者金融保護局、貨幣監理署、紐約總檢察長和洛杉磯市檢察官達成和解，卻也連帶影響到該行季度獲利。