大摩：即使經濟放緩且市場動盪 這3大軟體股仍看漲

根據摩根士丹利週二 (15 日) 報告，即使在經濟放緩且市場動盪之際，軟體股仍會保持良好走勢。

軟體股分析師 Keith Weiss 公布摩根士丹利 2019 年最佳精選清單：微軟 (MSFT-US)、Salesforce.com (CRM-US) 和 Palo Alto Networks (PANW-US)。

他指出，軟體股的獲利比其他工業股有彈性，且該產業的估值接近其歷史平均，在經過近日回跌後，這些長期成長股的價位更有吸引力。

自 9 月底至週一，iShares 擴展技術軟體產業 ETF(IGV-US) 已下跌超過 11％。

iShares 擴展技術軟體產業 ETF 走勢

Weiss 也指出，這些軟體近 80% 平均銷售有著 90% 以上的反覆續訂率。「這些營收應該相較持久，即使在動盪市場上。」

以下是這 3 家擁有「加碼」評級的軟體公司，也在摩根士丹利的 2019 首選清單上：

1. 微軟

摩根士丹利將微軟目標價自 130 美元調升至 140 美元，隱含漲幅 35%。

Weiss 認為，企業自內部部署的伺服器轉向雲端運算與混合雲或非雲架構，這是全球趨勢，而微軟在此定位良好。微軟股票估值是其估計 2020 年獲利的 17 倍，相當有吸引力。微軟將受惠於雲端運算業務的強勁成長與其數據中心顧客。

2. Salesforce.com

分析師將 Salesforce.com 目標價定在 178 美元，隱含漲幅約 20%。

「由於顧客生命週期所有階段的雲端平台自動化和優化， Salesforce.com 的定位看起來最有可能因這些計畫而受益。」

他估計 Salesforce.com 的終端市場機會是 2000 億美元。

3. Palo Alto Networks

分析師將 Palo Alto Networks 目標價定在 266 美元，隱含漲幅 35%。

「解決方案的組合從網路到終端，接著擴展到公共雲，Palo Alto Networks 在邁向全面性智慧安全平台的競賽中具領先地位。」

該分析師估計 Palo Alto Networks 的營收年成長 20% 以上。